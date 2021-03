"Teddyklinik" der JLU Gießen startet Briefaktion für Kinder

Im liebevoll nachgebauten MRT wird den Beschwerden eines kuscheligen Patienten auf den Grund gegangen. Archivfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Kuschel-Löwe brüllt nicht mehr, das flauschige Einhorn lahmt und die Lieblingspuppe hat plötzlich Bauchschmerzen. Sie alle sind eigentlich ein Fall für die "Teddyklinik". Das spendenfinanzierte Projekt von Medizinstudierenden der Justus-Liebig-Universität (JLU), das Kindern auf spielerische Art die Angst vor Arzt- oder Krankenhausbesuchen nehmen soll, geht bereits ins 15. Jahr. Doch die Corona-Pandemie macht auch vor dem Einsatz der "Teddydocs" nicht Halt. Bereits 2020 musste die Veranstaltung für Kindergartenkinder und ihre lieb gewonnenen Knuddel-Patienten ausfallen. Ob der Rundgang durch die medizinischen Abläufe - von Schilderung der Beschwerden über Diagnostik und Behandlung bis hin zur Rezepteinlösung - in diesem Sommer wieder stattfinden kann, ist (wie so vieles) abhängig vom Infektionsgeschehen. "Wir wollen aber auf jeden Fall weiterhin für die Kinder da sein", macht Mit-Organisatorin Antonia Herrmann im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich. Zur Überbrückung haben die Studierenden nun eine Briefaktion ins Leben gerufen, die sich unter anderem Fragen zum Coronavirus widmet.

Erst kürzlich hat Antonia Herrmann ein Praktikum in der Kinderklinik absolviert. Die Studentin im neunten Semester ist überzeugt, dass sie für ihre Berufspraxis durch die "Teddyklinik" schon "einiges mitnehmen" konnte. "Ein Kuscheltier ist immer ein guter Einstieg", findet die angehende Ärztin. Somit ist das Gemeinschaftsprojekt von Studierenden der Human- und Zahnmedizin, das normalerweise an zwei Tagen im Juni stattfindet, wohl als klassische Win-Win-Situation zu werten.

Keine Angst vor Ärzten

Denn auch die Besucher im Kindergarten- und Vorschulalter können in der "Teddyklinik" Erfahrungen sammeln - und dazu bestenfalls noch jede Menge Spaß haben. Mit im Gepäck haben die Kinder etwa ein Kuscheltier oder eine Puppe, die sich nicht besonders wohlfühlen. Gemeinsam mit den "Teddydocs" finden die kleinen "Besitzer" in verschiedenen Stationen heraus, was ihrem treuen Spielgefährten fehlt und lernen so gleichzeitig den Ablauf eines Krankenhausbesuches kennen. Dafür haben die Organisatoren eigens medizinische Geräte - wie Röntgen, Ultraschall oder MRT - sowie einen Operationssaal kindgerecht nachgebaut. Doch die Utensilien lagern nun seit fast zwei Jahren im Medizinischen Lehrzentrum auf dem Campusgelände. Nach der Pandemie-bedingten Zwangspause im vergangenen Jahr, hoffen die zehn "Teddyklinik"- Mitstreiter, dass sie ihre Zelte im Juni wieder vor dem Zeughaus aufschlagen können - auch wenn die Zeit langsam knapp wird. "Normalerweise beginnt die Planung rund ein halbes Jahr vorher. Aber aktuell halten wir die Füße still", erklärt Antonia Herrmann. Denn wie sich die Lage bis zum Sommer entwickelt, wissen die Organisatoren freilich auch nicht.

MITMACH-AKTION Die "Teddydoktoren" freuen sich über weitere Fragen, Bilder, Basteleien oder Erinnerungen an die "Teddyklinik". Zuschriften sind möglich per Mail an: teddyklinikgiessen@gmail.com oder per Brief: Fachschaft Humanmedizin, Teddyklinik, Klinikstraße 29, 35392 Gießen. Bitte den Absender nicht vergessen, damit die Antwort auch ankommt. (jmo)

Als Alternative - oder besser: Zur Überbrückung - haben die Studierenden nun eine Briefaktion ins Leben gerufen. Gemeinsam mit ihren Familien oder Kita-Gruppen können Kinder Fragen einreichen, malen oder basteln. Explizit möchten die Nachwuchs-Ärzte dabei auch auf die momentane Situation eingehen, beantworten aber auch Fragen, die über das Coronavirus hinausgehen. "Kinder kriegen alles mit, sie schnappen Begriffe auf, verstehen aber eben nicht alles", sagt Herrmann. Dabei sei diese Zeit auch für die Kleinsten "mehr als schwierig".

Erste Zuschriften haben die "Teddydoktoren" bereits erhalten. Warum tragen eigentlich alle Masken? Muss ich mir wirklich so oft die Hände waschen? Wann werde ich endlich geimpft? Die Studierenden möchten alle Briefe und E-Mails ausführlich - und vor allem altersgerecht - beantworten. Dazu gehöre auch, selbst fundiert zu recherchieren und die zusammengetragenen Infos dann "zu übersetzen". Antonia Herrmann rät, aufkommende Fragen "so ehrlich wie möglich und in einfachen Worten" zu erklären. Ein Beispiel aus der Lebenswelt der Kinder könne die Antworten dann noch unterstreichen und leichter verständlich machen. Selbstverständlich müssen die Einsendungen nicht zwingend von Viren oder Verzicht handeln. "Wir freuen uns über jedes gemalte Bild - und auch über alles, was nichts mit Krankheiten zu tun hat", betont Antonia Herrmann. Die Organisatorin stellt aber ebenso klar, dass die Mitmach-Aktion "auf gar keinen Fall ein Ersatz für die richtige 'Teddyklinik'" sein soll. Die Studierenden "fiebern geradezu darauf hin", bald wieder persönlich für die Kinder und ihre kuscheligen Patienten da sein zu können.