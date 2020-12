Teddys aus Gießen auf dem Weg nach Riga

Hilfe rollt an: Ein GAiN-Transport mit Fahrer Viktor Uspenski startet von Gießen nach Lettland. Vorne: Klaus Dewald. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ein Hilfstransport mit Sattelschlepper und Anhänger - vollgepackt mit Textilien, Lebensmitteln, Spielsachen und Baumaterialien -, ausgerechnet nach Lettland, einem EU-Land? "Riga, mit 700 000 Einwohnern die Hauptstadt von Lettland, ist eine in vollem Glanz erstrahlende Metropole. Doch fährt man nur einige Kilometer aufs Land hinaus, trifft man auf krasse Armut. Die Leute leben dort in abbruchreifen Häusern ohne Tapeten. Oft fehlt die Grundversorgung. Bittere Not herrscht draußen auf dem Land", erzählt Klaus Dewald auf dem Gelände der Hilfsorganisation GAiN in der Siemensstraße 13 dem Anzeiger.

Dewald ist der Leiter des 1990 von ihm aufgebauten globalen Hilfsnetzwerkes, genannt Global Network (abgekürzt GAiN), das als gemeinnützige Gesellschaft humanitäre Hilfe in mehr als 40 Ländern der Welt leistet. Nach 30 Jahren des Bestehens startete der Jubiläums-Hilfstransport vom Logistikzentrum in Gießen aus. Wie schon der erste Hilfstransport im Dezember 1990 hat auch diese Ladung Lettland zum Ziel. Fahrer ist Viktor Uspenski, den GAiN-Leiter Klaus Dewald während des ersten Transportes 1990 kennenlernte und der nach wie vor für GAiN im Einsatz ist. Der 139. ist dieser Transport in diesem Jahr.

"Aktion Hungerwinter" nannte sich die Initiative von Gießener Studenten, die sich auf dem Weihnachtsmarkt 1990 mit Sammelbüchsen unter die Besucher mischten. Sie hatten den Aufruf zur Hilfe des damaligen sowjetischen Präsidenten Michael Gorbatschow gehört. Lettland gehörte damals noch zur UdSSR. Die nötigen Finanzen für einen Hilfstransport nach Riga und die Sachspenden kamen zusammen. Firmen stellten Lkws und Treibstoff zur Verfügung. Mit dabei war Klaus Dewald, den diese Fahrt und die Begegnungen mit den hungernden und frierenden Menschen so bewegten, dass er die Aktion übernahm. Seine leitende Stelle in einer Speditionsfirma gab er dafür auf. Weitere Transporte nach Osteuropa folgten. Später kamen Hilfsprojekte in andere Länder hinzu. Im Jahr 2002 wurde "Aktion Hungerwinter" in "GAiN" umbenannt. "Als wir 1990 mit unserem ersten Hilfsprojekt starteten, hätte ich nicht zu träumen gewagt, dass aus einer kleinen Studenteninitiative einmal eine weltweit tätige Hilfsorganisation entstehen würde", so Dewald. GAiN hat inzwischen ein jährliches Transportvolumen von mehr als 1500 Tonnen Hilfsgütern. Die humanitäre Hilfsorganisation leistet Katastrophenhilfe, langfristige Nothilfe und Hilfe zur Selbsthilfe, und trägt dazu bei, dass die Ärmsten und Benachteiligten der Welt eine neue Perspektive für ihr Leben und Hoffnung für ihre Zukunft gewinnen.

Finanziert wird das Ganze durch Sach- und Geldspenden der Industrie, Firmen und Privatleuten. Die Kosten für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit liegen mit unter zehn Prozent weit unter dem Durchschnitt von gemeinnützigen Organisationen, so GAiN. Geholfen wird in Europa, außer in Lettland, auch in der Ukraine, in Albanien sowie auf der griechischen Insel Lesbos, weltweit unter anderem auf Haiti, in Armenien oder Uganda. In entlegene Dörfer von Simbabwe wurden nach dem Tropensturm im März 2019 monatlich 500 Wasserfilter gebracht und an vier Orten Brunnen gebohrt.

Festgelegte Werte von GAiN sind Barmherzigkeit, Leidenschaft, Offenheit und Partnerschaftlichkeit. Ziel ist, Menschen in Not als auch schnelle Hilfe bei Naturkatastrophen zu leisten. Durch langfristige Projekte wird Kindern, Jugendlichen und Frauen eine hoffnungsvolle Zukunft ermöglicht. Großgeschrieben wird dabei die Hilfe zur Selbsthilfe, um Menschen zu ermutigen, eigens Schritte aus der Armut heraus zu tun. Gegründet vor 30 Jahren, beschäftigt GAiN mehr als 30 Vollzeitkräfte, dazu Teilzeit- und Aushilfskräfte. Die ständig wachsende Zahl an Ehrenamtlichen beträgt mehr als 2000. Vom Chiemsee bis Flensburg und Mönchengladbach bis Frankfurt/Oder gibt es 160 Sammelstellen. "Wahnsinn, was in den 30 Jahren entstanden ist", wundert und freut sich Dewald.