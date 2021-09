Teilverkauf: Innovation für Zielgruppe 60+

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Rund sechs Monate nach der Einführung des Teilverkaufs zieht die Volksbank Mittelhessen eine positive Zwischenbilanz. Die ersten Teilverkäufe wurden bereits notariell beurkundet. Das Interesse der Kunden am neuen Modell ist groß, bis Ende 2022 könnte die Zahl der Abschlüsse dreistellig sein, so die Einschätzung der Volksbank Mittelhessen und von wertfaktor. Dr. Lars Witteck, Vorstand der Volksbank Mittelhessen, erläutert: „Der Teilverkauf schließt die Lücke zwischen Kredit und dem Vollverkauf von Immobilien, besonders für Senioren, deren Vermögen zu großen Teilen im Eigenheim gebunden ist. Durch einen Teilverkauf an unseren Partner wertfaktor bieten wir unseren Kunden jetzt einen einfachen, flexiblen und günstigen Weg, wie sie bis zu 50 Prozent ihrer Immobilie in Bargeld wandeln und trotzdem Eigentümer im eigenen Haus bleiben können“.

Die Gründe für den Wunsch nach zusätzlicher Liquidität seien ganz unterschiedlich: Manche Senioren wollten ihr Eigenheim altersgerecht umbauen, Wintergärten errichten, ein Wohnmobil kaufen, schöne Reisen machen oder ihre Kinder und Enkel unterstützen. Für die wachsende Zahl der sogenannten Best Ager unter den rund 340 000 Volksbank-Kunden hatten Witteck und sein Team im vergangenen Jahr aktiv nach guten Lösungen gesucht, wie diese auf ihr in Immobilien gebundenes Vermögen zugreifen können. „Mit dem Teilverkauf haben wir eine einfache und flexible Lösung für die Kunden gefunden, die sich Summen über 100 000 Euro zur freien Verwendung wünschen“, so Witteck. Auf diesem Gebiet sei Partner wertfaktor nicht nur Marktführer, sondern auch „klarer Qualitätsführer“.

Im aktuellen Podcast der Volksbank Mittelhessen wird das Konzept des Teilverkaufs anschaulich erklärt: vbmh.de/podcast.