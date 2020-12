Telefonaktion zum Thema Darmkrebs

Dr. Torsten Brückner

GIESSEN - (red). Bei Männern ist Darmkrebs die dritthäufigste und bei Frauen die zweithäufigste Tumorerkrankung. Daher bietet Chefarzt Dr. Torsten Brückner am heutigen Dienstag von 17 Uhr bis 19 Uhr eine Telefonaktion zum Thema „Vorsorge und Behandlung bei Dickdarmkrebs in Zeiten von SARS-CoV-2“ unter der Telefonnummer 0641/7002-341 an.

Weltweit erkranken jedes Jahr 1,4 Millionen Menschen neu an Darmkrebs, allein in Deutschland sind es jährlich mehr als 60 000 Betroffene. Chefarzt Dr. Brückner erläutert: „Im Kampf gegen Darmkrebs haben wir eine echte Chance. Die wichtigste Waffe ist die Früherkennung. Denn rechtzeitig erkannt, ist Darmkrebs harmlos. Im Gegensatz zu anderen Krebsarten entwickelt sich Darmkrebs aus gutartigen Vorstufen, sogenannten Polypen. Mit einer Darmspiegelung, der Koloskopie, können diese Vorstufen frühzeitig entdeckt und entfernt werden – und zwar schon, bevor sie zu Krebs werden.“

Für Darmkrebspatienten stehen verschiedene Behandlungsverfahren zur Verfügung: Eine wichtige Rolle spielen Operation, Chemotherapie, Bestrahlung und die Behandlung mit zielgerichteten Medikamenten. Welche Therapie geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab: zum Beispiel vom Krankheitsstadium und vom Allgemeinzustand des Betroffenen, aber auch von persönlichen Wünschen und Vorstellungen.

An der Krebsbehandlung sind neben den Ärzten noch weitere Berufsgruppen wie Pflegekräfte, Psychoonkologen, Ernährungsberater, Physiotherapeuten und viele andere beteiligt. Wer ist der Hauptansprechpartner? Bei wem laufen alle medizinischen Informationen zusammen? Wohin kann man sich wenden, wenn es abends oder am Wochenende Probleme gibt? Besonders wichtig ist dies, wenn man als Patient aus dem Krankenhaus entlassen und weiter ambulant behandelt wird.