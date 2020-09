Telefonaktion zum Thema Knie

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Schmerzen bei Bewegungen schränken die Lebensqualität eines jeden Menschen stark ein. Dr. med. Andreas Ziersch, Chefarzt der Orthopädie, und sein Team möchten helfen, wieder ohne Beschwerden aktiv am Leben teilnehmen und den Alltag, sportliche Aktivitäten und Freizeit genießen zu können. Deshalb bietet das St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung am Dienstag, 8. September, von 15 bis 16.30 Uhr eine Telefonaktion zum Thema: „Das Kniegelenk – Gelenkschmerzen durch Arthrose“ an.

Es können auch Fragen zur Endoprothetik beim Knie gestellt werden. Die Telefonnummer für diese Aktion lautet: 0641/ 7002-341.