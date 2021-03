Telefonaktion zur „Woche der Ausbildung“

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Jugendliche bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle und Unternehmen bei der Besetzung von Ausbildungsstellen zu unterstützen, sind die Ziele der „Woche der Ausbildung“. Die seit Jahren bewährte Aktion findet in diesem Jahr bundesweit vom 15. bis 19. März statt, organisiert von der Arbeitsagentur. Im Landkreis Gießen bieten Berufsberater zwei Telefonsprechtage für Jugendliche auf Ausbildungssuche und deren Eltern an. Sie stehen am 16. und 18. März von jeweils 14 bis 19 Uhr telefonisch unter 0641/ 9393-707 zur Verfügung. Ausdrücklich sind auch Interessierte eingeladen, anzurufen, die derzeit noch nicht in Kontakt zur Arbeitsagentur stehen. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Leider besteht durch die Pandemie eine große Unsicherheit, sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Betrieben“, kommentiert Heike Scherneck, Berufsberaterin der Arbeitsagentur Gießen. „Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten und zahlreiche offene Ausbildungsstellen. Daher bieten wir diese Telefonaktion an und möchten bei der Suche nach und der Besetzung von Ausbildungsstellen behilflich sein.“ Es könnten individuelle Fragen gestellt oder auch ein Termin mit den Berufsberatern vereinbart werden, ergänzt Scherneck. Arbeitgeber können von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr die kostenfreie Rufnummer 0800/ 4555520 nutzen oder ihren persönlichen Ansprechpartner bei der Agentur für Arbeit kontaktieren.