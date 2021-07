Telefonaktionen mit Chefärzten des St. Josefs Krankenhaus

Kosai Eskef

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Chefärzte der Gynäkologie und Geburtshilfe, der Orthopädie und der Allgemein- und Visceralchirurgie beantworten bei mehrenen Telefonaktionen Fragen.

Die Fachabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe bietet zwei Termine an. Am 13. Juli geht es von 15.30 Uhr bis 17 Uhr um das Thema „Alles rund um Myome der Gebärmutter“, am 20. Juli von 15.30 Uhr bis 17 Uhr geht es um „Beantwortung von medizinischen Fragen rund um die Geburt im St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung“. Experte am Telefon ist Dr. Kosai Eskef, der seit 1. Juli Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe ist. Er ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und verfügt über eine umfangreiche Expertise auf dem gesamten Gebiet der operativen Gynäkologie und der Geburtshilfe. Er hat zudem die Zusatzqualifikationen in der Speziellen Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Seine Schwerpunkte liegen in der der Urogynäkologie, der minimalinvasiven gynäkologischen Chirurgie, der Mammachirurgie und der Geburtshilfe. Unter 0641/7002-586 ist er an den genannten Terminen zu obigen Themen erreichbar.

Die Fachabteilung Orthopädie steht am 14. Juli von 14.30 Uhr bis 16 Uhr mit dem Thema „Arthrose im Hüftgelenk. Wann ist ein Gelenkersatz erforderlich?“ zur Verfügung. Experte am Telefon ist Chefarzt Dr. Andreas Ziersch, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, der eine umfangreiche Expertise auf dem breiten Gebiet der operativen Orthopädie vorweist. Seine Schwerpunkte liegen in der Endoprothetik (Gelenkersatz) der großen Gelenke Hüfte, Knie, und Schulter, einschließlich der Wechseloperationen. Als besonders schonendes Operationsverfahren bevorzugt die Abteilung den von Chefarzt Dr. Ziersch mitentwickelten minimalinvasiven Zugang zur Hüfte, der eine schnelle Regeneration und Mobilisation der Patienten garantiert. Dazu trägt auch der Einsatz von weltweit bewährten Prothesenmodellen bei. Chefarzt Dr. Zierschs breites Spektrum erstreckt sich von der Endoprothetik über alle gängigen arthroskopischen Verfahren am Knie, an der Schulter und am Sprunggelenk, bis hin zu Umstellungsosteotomien, Vorfußchirurgie sowie Knorpel- und Meniskusersatz. Unter 0641/7002-341 ist er am genannten Termin erreichbar.

Die Fachabteilung Allgemein- und Visceralchirurgie bietet für den 27. Juli von 17 Uhr bis 18.30 Uhr einen Termin zum Thema „Operative Behandlung von Erkrankungen der Schilddrüse“ an. Fragen beantwortet Experte Dr. Thorsten Brückner, Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie. Er ist Facharzt für Chirurgie, Visceralchirurgie und Proktologie, ist ein ausgewiesener Schilddrüsenchirurg und hat eine umfangreiche Expertise. Im Bereich der endokrinen Chirurgie behandeln Chefarzt Dr. Brückner und sein Team Erkrankungen der hormonbildenden Drüsen. Hierzu zählen die Schilddrüse, die Nebenschilddrüsen und die Nebennieren sowie andere Organe. Unter 0641/7002-341 ist er am genannten Termin erreichbar. Fotos: jokba