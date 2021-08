Telefonseelsorge als Sonderpostwertzeichen

Die Telefonseelsorge Gießen-Wetzlar zählt derzeit rund 75 Mitarbeitende. (Foto: Roeger)

GIESSEN - Giessen (mh). Auf das 65-jährige Bestehen der Telefonseelsorge weist eine neue Sonderbriefmarke mit der Telefonnummer 0800/1110111 hin. Für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden ist das eine besondere Wertschätzung, sagt Pfarrerin Martina Schmidt, Leiterin der Telefonseelsorge Gießen-Wetzlar. „Wir freuen uns sehr über die 80-Cent-Sonderbriefmarke. Sie zeigt, dass unsere Arbeit wahrgenommen und gewürdigt wird.“

Besonders freut es sie, dass auf dem gelungenen Entwurf nicht nur die Rufnummer gezeigt wird, sondern auch das Online-Angebot sichtbar ist. „In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie sehr die Unterstützung sowohl durch Telefongespräche, als auch durch Chat- und Mail-Seelsorge gesucht wird.“ Für die Telefonseelsorge Gießen-Wetzlar arbeiten ehrenamtlich rund 75 Männer und Frauen unterschiedlichen Alters. Im Januar 2022 beginnt ein weiterer Ausbildungskurs. Darüber wird auf der Internetseite telefonseelsorge-giessen-wetzlar.de informiert.

Herausgegeben wird die Sonderbriefmarke vom Bundesministerium der Finanzen. Auch Staatssekretär Dr. Bösinger betonte bei der Präsentation in Berlin Bedeutung der Telefonseelsorge in Corona-Zeiten. Für viele Menschen sei gerade jetzt die Unterstützung durch Außenstehende wichtig geworden. „Da es sich um eine 80-Cent-Marke handelt, also um das Standardbrief-Wertzeichen, ist sichergestellt, dass diese Marke mit ihrer Botschaft wirklich sehr breit wahrgenommen wird. Sie wird am 2. September in einer Auflage von knapp 3,4 Millionen Exemplaren in die Verkaufsstellen der Deutschen Post AG kommen“, weiß Martina Schmidt.

Mit mehr als 7700 geschulten Ehrenamtlichen in 104 Dienststellen ist die Telefonseelsorge deutschlandweit tätig. Die Mitarbeitenden stehen rund um die Uhr am Telefon zur Verfügung. Die Telefonseelsorge berät Menschen jeder Nationalität, jedes Geschlechts, jeder Konfession und jedes Alters. Alle Beratungsangebote sind anonym und kostenfrei. Die kostenlose App „KrisenKompass“ bietet auch Hilfe zur Selbsthilfe bei depressiven Gefühlen und Suizidgedanken für Betroffene und Angehörige. Dank der Unterstützung der Deutschen Telekom sind die Telefonnummern 0800/1110111 und 0800/1110222 seit 1997 gebührenfrei.

Für die rund 50 Sonderpostwertzeichen, die jährlich herausgegeben werden, gibt es jeweils mehrere Hundert Themenbewerbungen. Die Auswahl obliegt einem Programmbeirat, über die grafische Qualität der Umsetzung des Themas entscheidet ein Kunstbeirat. Etwa 100 Grafiker stehen für die Umsetzung zur Verfügung, jeweils sechs bis acht von ihnen erstellen zu einem Thema Entwürfe, unter denen dann die Entscheidung fällt. Die Sonderbriefmarke „TelefonSeelsorge“ gestaltete die Nürnberger Grafikerin Elisabeth Hau.