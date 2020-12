Telefonseelsorge Gießen auch an den Feiertagen erreichbar

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (mh). Auch Heiligabend und an den Weihnachtstagen finden Ratsuchende am Telefon ein offenes Ohr. Die Ehrenamtlichen in den über 100 Telefonseelsorge-Stellen in Deutschland bereiten sich auf das "andere" Weihnachten dieses Pandemie-Jahres vor. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenlos und anonym unter den Rufnummern 0800/1110111 oder 0800/1110222 erreichbar.

Die Dienste werden über die Feiertage gut besetzt sein, sagt die evangelische Leiterin der ökumenischen Telefonseelsorge Gießen-Wetzlar, Pfarrerin Martina Schmidt. Die Telefonseelsorge verfügt grundsätzlich über ausreichende Erfahrung mit Einsätzen an den Feiertagen. Die Notrufnummer ist rund um die Uhr, an allen Tagen des Jahres besetzt. Dennoch wird in diesem Jahr Weihnachten anders sein. Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr stiegen die Anrufe um über 30 Prozent. Darauf ist auch die Telefonseelsorge im Bereich zwischen Kassel und dem Main-Kinzig-Kreis personell vorbereitet. Dennoch werden viele Anrufende Geduld haben müssen, bis sie das ersehnte offene Ohr am Telefon erreicht haben. Auch in schriftlicher Form, im Internet-Chat und per E-Mail reagiert die Telefonseelsorge.

Unter den Themen, die Ratsuchende grundsätzlich benennen, nimmt die Einsamkeit großen Raum ein. Außerdem ist die Angst vor einer Infektion gerade bei den Älteren groß, nicht weniger groß ist die Angst, Weihnachten allein verbringen zu müssen. Aber auch Ängste und Probleme in Beziehungen und zwischenmenschlichen Kontakten werden häufiger als sonst angesprochen.

"Jeder einzelne Anruf ist eine immer neue Herausforderung in den rund fünfstündigen Schichten", berichtet einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Er bleibt anonym. Wie auch die Anrufenden nennen die Mitarbeitenden am Telefon nicht ihren Namen. Das hilft den Ratsuchenden, mit weniger Scham über Probleme und Gefühle zu sprechen. "Wir werden mit allem konfrontiert, was Menschen in Krisen stürzen kann. Das reicht von einem Krach unter Nachbarn über den verlorenen Arbeitsplatz, von Depressionen und Panikattacken bis zum Tod eines geliebten Menschen.

Und die Befindlichkeiten reichen von Überforderung über Wut und Frustration bis hin zu Trauer, handfesten depressiven Gefühlen und schlimmstenfalls zu Suizidalität", berichtet der Telefonseelsorger. Das Wichtigste sei das unvoreingenommene und einfühlsame Zuhören.

Viele der ehrenamtlichen Mitarbeiter sind selbst von den Auswirkungen der Kontaktsperre betroffen und feiern allein oder im kleinsten Kreis. Dadurch wächst bei vielen die Bereitschaft, über Weihnachten zusätzliche Dienste zu übernehmen. Wer sich an den Feiertagen mit seiner Traurigkeit, Einsamkeit und Verlorenheit an die Telefonseelsorge wendet, findet mit Sicherheit enormes Verständnis und ein offenes Ohr.

Die Telefonseelsorge Gießen-Wetzlar wird finanziell und personell unter anderem vom Evangelischen Dekanat Gießen sowie dem Katholischen Dekanat Gießen bzw. dem Bistum Limburg getragen.

Die Leistung der Telefonseelsorge hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey in einem Grußwort gewürdigt. "Gerade in diesem Jahr hat sich gezeigt, wie wichtig das Angebot der Telefonseelsorge ist", schreibt sie. Bei rund einem Viertel der Anrufe gehe es um das Thema Corona, oft in Verbindung mit Angst, Einsamkeit und depressiver Stimmung. "Da kommt es auf die Erfahrung und Kompetenz der Telefonseelsorgerinnen und -seelsorger an. Die Telefonseelsorge in Deutschland ist unverzichtbar", so Ministerin Giffey.