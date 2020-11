Tempel der Redekunst: "Gießener Wissensforum" mit Florian Mück

Florian Mück erklärt die Rhetorik-Methode mit verschiedenen Hilfsmitteln und auf sehr unterhaltsame Weise. Screenshots: Docter

GIESSEN/BARCELONA - Es ist eine Situation, die bei vielen für schlottrige Knie sorgt: Man steht vor einer größeren Gruppe von Zuhörern oder gar einem ganzen Saal und soll einen Vortrag halten - doch der Funke will einfach nicht überspringen, und die Botschaft, die man vermitteln möchte, kommt nicht an. Wer da über Rhetorik-Fähigkeiten verfügt, ist klar im Vorteil und erspart sich so manche Peinlichkeit. Doch wie wird man zu einem guten und überzeugenden Redner, der es schafft, sein Publikum zu fesseln? Beim "Gießener Wissensforum" am Dienstagabend vermittelte Rhetorik-Experte Florian Mück eine Methode in vier Schritten, "mit der jeder in kürzester Zeit eine Rede bauen kann", sei es nun für Geburtstage, Hochzeiten oder auch weniger festliche Anlässe. Voraussetzung hierfür sei zuallererst eine feste Struktur, und die erläuterte er anhand eines "griechischen Tempels". Diese Methode ist jedoch alles andere als neu: "Schon vor 2300 Jahren hat es bei Aristoteles so funktioniert", sagte Mück. Da sein Vortrag in der beliebten Reihe von Anzeiger, Volksbank Mittelhessen und Veranstaltungsagentur Sprecherhaus Corona-bedingt nur als Livestream stattfinden konnte, hielt ihn der gebürtige Oberfranke von seinem Wohnort aus: der katalonischen Millionenmetropole Barcelona.

"Zum Handeln bewegen"

Damit seine Zuschauer gleich ein Bild vor Augen hatten, erklärte Florian Mück die Rede-Struktur anhand des Parthenon-Tempels auf der Akropolis in Athen: "Das Fundament ist die Einleitung, die Säulen sind die Argumente und das Dach ist der Abschluss der Rede." Genauso gehöre aber auch "das Regenrohr" dazu, "mit dem es am Ende wieder zurück zum Anfang geht", und somit zur grundsätzlichen Botschaft, die man seinen Zuhörern nahelegen möchte. Um deren 100-prozentige Aufmerksamkeit zu haben, gelte es, ihnen schon mit dem ersten Satz des Vortrags neben der Botschaft - "Die Leute müssen gleich wissen, um was es geht" - auch "einen strukturellen Wegweiser" an die Hand zu geben. Im Falle des von den Teilnehmern des Livestreams ausgewählten Themas ("Warum sollte man vegan leben?") waren das die drei Hauptargumente (Säulen) Gesundheit, Klimaschutz und der Stolz, dieses Vorhaben umgesetzt zu haben. "Im Kopf strukturiert dann jeder Zuhörer den Vortrag mit", nannte Mück als Vorteil dieser Herangehensweise.

Steht die Struktur der Rede, geht es als Nächstes um "die Kunst, die Menschen zu überzeugen und zum Handeln zu bewegen", fuhr er fort. Dazu benötige man "Logik" mit einer Botschaft, die möglichst einfach gehalten sein sollte, sowie auch "Glaubwürdigkeit" und "eine emotionale Ansprache". Der Fußball-Fan verdeutlichte diese Fähigkeiten am Beispiel der Trainer Ralf Rangnick, Jupp Heynckes und Jürgen Klopp. "Wir brauchen Rangnick und Heynckes, aber Klopp ist es, der am Ende zählt." Gerade mit einer persönlichen Geschichte und Anekdoten ließen sich die Zuhörer "emotional am besten erreichen und inspirieren", betonte der Rhetorik-Experte. "Es sind immer die kleinen Dinge, die Stories anfangen lassen." Als sein Lieblingsvorbild für diesen Spannungsverlauf nannte Mück die Roman- und Filmtrilogie "Herr der Ringe": Was im Auenland der Hobbits mit Frodo als "Underdog" beginne - mit einer solchen Figur "kann sich jeder gut identifizieren" -, steigere sich dann allmählich zum Höhepunkt hin, wenn schließlich der kleinwüchsige Held den einen verbliebenen, unheilbringenden "Ring" in die Lava des Schicksalsberges fallen lässt und damit vernichtet. Von Herausforderungen und Kämpfen des Lebens zu erzählen, und dem, "was man daraus gelernt hat", sei stets ein gutes Mittel, "um sein Publikum zu erreichen", legte Florian Mück den Zuschauern an den Bildschirmen ans Herz.

