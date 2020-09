Testcenter ist „winterfest“

Jetzt teilen:

GIESSEN/ FRANKFURT - (red). Für die von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen betriebenen Covid-Koordinierungscenter (Testcenter) im Westen Hessens laufen die Vorbereitungen für die kalte Jahreszeit auf Hochtouren. Dabei wird es keine Veränderungen bei den auch für den Winterbetrieb gut geeigneten Standorten in Gießen, Limburg-Weilburg und Wetzlar geben.

Die Vorstandsvorsitzenden der KV Hessen, Frank Dastych und Dr. Eckhard Starke, erklärten dazu in Frankfurt: „Obwohl das Wetter aktuell noch schön ist, wird es nicht mehr lange dauern, bis der Herbst mit ungemütlicherem Wetter in Hessen Einzug hält. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Testcenter nun winterfest machen und Vorkehrungen dafür treffen, dass die Patientinnen und Patienten nicht in Regen und Kälte warten müssen. Das funktioniert gerade mit den westlichen Landkreisen und kreisfreien Städten in Marburg, Gießen, Limburg-Weilburg, Wetzlar und Wiesbaden im Moment sehr gut und wir möchten uns ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit bedanken.“

Dass es hin und wieder „auch einmal knirscht“, sei völlig normal und sollte nicht überdecken, dass „wir mit den Landräten und Oberbürgermeistern der genannten Landkreise und Städte im Sinne einer guten Patientenversorgung an einem Strang ziehen“, betont die KV in einer Pressemitteilung weiter. Da, wo für den Winter nachgesteuert werden muss, werde dies gerade getan. „Das Entgegenkommen der Kommunen, zum Beispiel durch das Angebot mietfreier Einrichtungen, Sporthallen oder sonstiger Locations, hilft uns dabei sehr.“

In Marburg werde beispielsweise das Testcenter in Abstimmung mit dem ÖGD zeitnah in geeignete Räumlichkeiten verlegt. In Wiesbaden wird die Stadt der KV kurzfristig eine räumliche Alternative voraussichtlich auf dem Gelände des Kallebades zur Verfügung stellen. Standortbesichtigungen haben bereits stattgefunden und befänden sich in der Endabstimmung.