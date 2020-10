Testlauf mit Pfandleisten für Flaschen im Gießener Seltersweg

Für Pfandflaschen geeignet. Foto: Friese

Giessen (ies). Seit einiger Zeit sind an mehreren Mülleimern im Seltersweg Flaschenhalter angebracht. Passanten können dort ihre Pfandflaschen hineinstellen, die dann wiederum von Pfandsammlern mühelos mitgenommen werden dürfen. Dabei handelt es sich um einen Testlauf der Stadt Gießen, der erstmalig schon im Februar 2017 im Stadtparlament diskutiert worden war.

Positive Resonanz

"Wir freuen uns sehr darüber", sagt Markus Pfeffer, Geschäftsführer des BID Seltersweg. Und fügt im Gespräch mit dem Anzeiger hinzu: "Niemand muss nun mehr seinen Kopf in die Mülleimer stecken und darin herumwühlen, das ist doch unwürdig. Und der Umweltschutz wird ebenfalls hochgehalten." Auch wenn momentan besonders in den Abendstunden wenig Betrieb in der Fußgängerzone herrscht: Die Pfandleisten an den neuen Behältern stoßen auf positive Resonanz. "Ich habe meine Pfandflaschen immer neben die Mülleimer gestellt, leichte Einwegflaschen fliegen aber oft durch den Wind umher", meint eine Gießenerin. "In vielen Großstädten gibt es diese Möglichkeit schon lange." Ob aus den Halterungen eine dauerhafte Einrichtung wird, muss sich aber erst noch zeigen.