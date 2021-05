Testspende für die Jugendwerkstatt

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Kürzlich übergab das Pharmaunternehmen Norgine GmbH aus Wettenberg eine Spende an die Jugendwerkstatt Gießen gGmbH. Im Namen der Geschäftsführung überreichte Ute Müller, Office Administrator, ein Paket an Geschäftsführerin Mirjam Aasman. Darin befanden sich insgesamt 500 Corona-Spucktests. Das Unternehmen habe auf das Nasen-Abstrich-System umgestellt, die Tests sollen deshalb an anderer Stelle Verwendung finden und gemeinnützigen Organisationen gespendet werden. Aasman bedankte sich im Namen der gesamten Jugendwerkstatt. Um Testungen vor Ort zweimal wöchentlich für die gesamte Belegschaft, also Mitarbeitende und Teilnehmende, durchzuführen, braucht es große Testkapazitäten, die durch die Spende deutlich erhöht werden konnten.