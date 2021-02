Thementag am 9. Februar im Offenen Kanal

Jetzt teilen:

GIESSEN - Seit 2004 findet jährlich im Februar der internationale "Safer Internet Day" (SID) statt, diesmal am Dienstag, 9. Februar. Über die Jahre hat sich der Aktionstag als wichtiger Bestandteil im Kalender all derjenigen etabliert, die sich für Online-Sicherheit und ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche engagieren. Auch das Medienprojektzentrum Offener Kanal Gießen ist wie immer dabei und beteiligt sich mit einem Thementag auf seinem Sender. Zu sehen sind ausgewählte Beiträge rund um Fragen der Handy- und Internetsicherheit. Schwerpunktmäßig geht es um Social Media-Apps und Messengerdienste wie WhatsApp, Telegram, Threema & Co., aber auch Verschwörungstheorien in Corona-Zeiten.