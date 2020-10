Themenwochen Popmusik im Offenen Kanal

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). In zahlreichen Bürgermedien und Offenen Kanälen in Deutschland bekommen die Zuhörer und Zuschauer in dieser und nächster Woche jede Menge Popmusik zu hören und zu sehen – so auch im Offenen Kanal Gießen. Die vom Bundesverband Bürgermedien initiierten Themenwochen knüpfen an mehrere Fachtagungen und Begegnungen mit Vertretern beider Seiten an: „Das Zusammenspiel von lokaler Musik und lokalen Medien ist eine für beide Seiten – bisher nur unzureichend genutzte – fruchtbare Möglichkeit, die es für die Kooperationspartner aus Popmusik und Bürgermedien auszubauen gilt“, fasst der BVBM-Vorsitzende Armin Ruda die Gespräche zusammen.

„Und gerade in den letzten Krisenmonaten waren die Offenen Kanäle und Freien Radios mit ihren Aufnahmestudios und Produktionsmöglichkeiten eine willkommene Anlaufstelle für die lokalen Künstler“. Auf einem eigens für die Themenwochen bereitgestellten Server haben 20 Bürgersender zwischen Rostock und der Südwestpfalz Produktionen ihrer jeweiligen Nutzer zum bundesweiten Programmaustausch zur Verfügung gestellt.

Der Offene Kanal Gießen (Kabelnetz, Programmplatz 391) beteiligt sich beispielsweise mit einer Sondersendung am 4. November ab 18 Uhr an der bundesweiten Aktion. Den Zuschauer erwarten Konzertmitschnitte und Musikvideos aus Hessen sowie aus ganz Deutschland.