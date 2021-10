Theodor-Litt-Schule engagiert sich bei der „Europäischen Woche des Sports“

Eine Woche lang beteiligen sich Schüler und Lehrer der Theodor-Litt-Schule an der „Europäischen Woche des Sports“. (Foto: Theodor-Litt-Schule)

GIESSEN - (red). Die Theodor-Litt-Schule hatte jüngst zur „Europäischen Woche des Sports“, einer Initiative der Europä-ischen Kommission gegen Bewegungsmangel, aufgerufen. Circa zehn bis 15 Klassen nahmen zusätzlich zu ihrem regulären Sportunterricht an den sportlichen Tagesprojekten rund um den Schwanenteich, dem Schulgelände, auf dem Blau-Weiß Sportplatz, dem Sportplatz der TSG Wieseck oder auf dem Gelände des Freibads Ringallee, welches die SWG die ganze Woche über zur Verfügung gestellt hatte, teil. Täglich wurde auf der Lahn gepaddelt, auf ausgeschilderten Strecken gewandert, die Räder der Schule ausgefahren, auf schottische Art „Highland Games“ durchgeführt, Brennball, Volleyball und Streetball gespielt und an vereinzelten Tagen mit dem Streetworkout Team Gießen, dem TV Hüttenberg oder der TSG Wieseck ein paar Trainingshighlights gesetzt. Dazwischen sorgten eine Art digitale Schnitzeljagd, Tennis, eine Fünf-Kilometer-Laufstrecke und Akrobatik für viel Spaß bei den Teilnehmern. Am Ende der Woche hatte die Theodor-Litt-Schule circa 1500 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer bewegt.