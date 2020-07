Theodor-Litt-Schüler unter ersten Drei

Bei dem Schülerwettbewerb galt es, einen Aussichtsturm zu entwerfen. (Foto: Engelhardt)

GIESSEN - (red). Im Schuljahr 2019/20 haben sich zehn Schüler des Beruflichen Gymnasiums mit dem Schwerpunkt Bautechnik der Theodor-Litt-Schule an einem von der Ingenieurkammer Hessen ausgelobten Schülerwettbewerb mit sechs Entwürfen beteiligt. Die angehenden „Jungarchitekten“ haben es sich gleich im ersten Schuljahr zur Aufgabe gemacht, konstruktive und gestalterische Wettbewerbsvorgaben umzusetzen.

Weit über 300 Einreichungen in zwei Alterskategorien spiegeln die Herausforderung und Beliebtheit des Wettbewerbs bei den Schülern und Lehrern wider. Die Theodor-Litt-Schüler belegten in diesem großen Teilnehmerfeld in der Alterskategorie II, 9. bis 13. Klasse den dritten Platz und einen vierten Platz. Die aus acht Personen bestehende Jury hat in den zwei Kategorien jeweils sieben Anerkennungsplätze (vierte Plätze) vergeben.

Herausforderung waren der Entwurf und Bau eines Aussichtsturmes als Modell. Hier die Anforderungen: „Ab einer Höhe von 70 cm über der Grundfläche ist eine beliebig gestaltete Aussichtsplattform vorzusehen, die mindestens einen 1-kg-Beutel Sand tragen können muss. Die Grundfläche des Turmes ist im Bereich der Bodenplatte auf maximal 15 x 15 cm zu begrenzen. Abspannungen sind auch darüber hinaus möglich. Die Anzahl der Auflagerpunkte des Aussichtsturmes ist frei wählbar. Die Tragkonstruktion darf auf einer Bodenplatte fest verankert sein. Die gesamte Konstruktion darf eine Grundfläche von 25 x 25 cm sowie eine Gesamthöhe von 80 cm über einer Bodenplatte (Stärke bis 2 cm) nicht überschreiten.“ Zusätzlich wurde der Einsatz der Baustoffe auf einfache Materialien beschränkt. Die Baumaterialien mussten zudem ohne Einsatz von elektrischen Maschinen bearbeitbar sein.

Ursprünglich sollte aus allen prämierten Entwürfen in einer zweiten Wettbewerbsstufe die Bundessieger gekürt werden, wegen der Pandemie ist dieser Teil abgesagt worden. Das Thema des nächsten Wettbewerbs heißt Stadiondächer. Alle Interessierten können sich ab September auf ingkh.de über die Bedingungen informieren und die Gelegenheit nutzen, in der nächsten Bundesligasaison gebaute Beispiele zu analysieren.