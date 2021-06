THM befasst sich mit Spiritualität im Alltag

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Um die Kraft des Glaubens geht es am Freitag, 18. Juni, um 17.30 Uhr in der "Schule des Lebens" an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Über das Thema referieren Manuela und Wolfgang Olm aus der Sicht einer Heilpraktikerin und eines Seelsorgers.

Zugang zum Vortrag, der als Zoom-Videokonferenz abläuft, erhält man beim Leiter der Veranstaltungsreihe unter folgender E-Mail-Adresse: christian.zielke@muk.thm.de.

Alle Interessierten sind willkommen. Eine Spende für das Hospiz "Haus Emmaus" in Wetzlar wird erbeten.