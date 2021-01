THM Gießen: Frank Runkel achtet auf Qualitätssicherung beim Impfstoff

Frank Runkel studierte Pharmazie an der Philipps-Universität in Marburg. Nach der Promotion 1988 war er im Bereich der Herstellung und Forschung von Arzneimitteln bei diversen Unternehmen tätig. Seit 2003 ist er Professor am Fachbereich Life Science Engineering der Technischen Hochschule Mittelhessen. Zudem ist Frank Runkel Geschäftsführender Direktor des Institutes für Bioverfahrenstechnik und Pharmazeutische Technologie. Zwischen 2010 und 2019 war der 62-Jährige Vizepräsident der THM und zuständig für Forschung.