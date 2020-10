THM Gießen: Preis gleich sechsfach verliehen

Preisträger (vorne, v.l.): Fabian Geisler, Gunda Baumann, Lena Wolf und Nicole Liersch sowie (Mitte, v.l.) Dennis Domladovac und Christoph Nils Schäfer, (hinten, v.l.) Dr. Reinhold Wolf, Prof. Matthias Willems, Prof. Hubert Jung und Gunthard Sommer. Foto: Busse/Schunk

Giessen/Heuchelheim (red). Sechs junge Frauen und Männer, Ehemalige und Studenten der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), dürfen sich über den Ludwig-Schunk-Preis freuen. Er wurde ihnen für herausragende Studienleistungen und ehrenamtliches Engagement zuerkannt. Am Sitz der Schunk Group in Heuchelheim haben sie die mit jeweils 1000 Euro dotierte Auszeichnung entgegengenommen.

Die diesjährigen Preise gingen an Produktmanagerin Gunda Baumann (Tamm), Masterstudent Dennis Domladovac (Laubach), Softwareentwickler Fabian Geisler (Gießen), Nachwuchs-Ingenieurin Nicole Liersch (Ratingen), Masterstudent Christoph Nils Schäfer (Gießen) und Projektmanagerin Lena Wolf (Wolfenbüttel). Sie sind bereits in der Industrie berufstätig oder absolvieren zurzeit nach ihrem Bachelorabschluss noch ein Masterprogramm an der THM.

"Der Ludwig-Schunk-Preis setzt ein Zeichen, dass Leistungsbereitschaft, hervorragende Abschlüsse und ehrenamtliches Engagement vereinbar sind und auch belohnt werden", sagte Gunthard Sommer, Vorstandsvorsitzender der Ludwig-Schunk-Stiftung, bei der Preisverleihung. "Außerdem würdigt er symbolisch die vielfältigen erfolgreichen Kooperationen zwischen der THM und Schunk." Der Preis ist dem Firmengründer Ludwig Schunk gewidmet, aus dessen Unternehmen sich die Schunk Group als international tätiger Technologiekonzern mit mehr als 8000 Beschäftigten in 29 Ländern entwickelt hat.

THM-Präsident Matthias Willems sprach den Preisträgern seinen Respekt für ihre zweifache Leistungsbereitschaft aus: "Sie haben sich in eigener Sache engagiert und einen Einser-Abschluss im Studium geschafft. Aber dabei haben Sie nicht vergessen, dass Sie in einem Gemeinwesen leben. Das beweist Ihr ehrenamtliches Wirken auf den Betätigungsfeldern Kultur, Religion, Bildungswesen oder öffentliche Sicherheit." Beide Partner, THM und Schunk Group, verbindet eine langjährige Zusammenarbeit in Lehre, Forschung und Entwicklung. Studentinnen und Studenten der Hochschule absolvieren bei Schunk Praktika oder befassen sich in ihren Bachelor- oder Masterarbeiten mit betrieblichen Themen. Das Unternehmen engagiert sich seit vielen Jahren beim dualen StudiumPlus. Die Ludwig-Schunk-Stiftung gehört auch zu den Sponsoren der Deutschlandstipendien an der THM.

Um den Preis können sich die jahrgangsbesten Absolventen der Gießener und Friedberger Fachbereiche der THM bewerben, die Studienprogramme in Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebswirtschaft anbieten. Eine Jury, die mit Vertretern der Stiftung und der Hochschule besetzt ist, entscheidet über die Vergabe. Kriterien dabei sind die Abschlussnoten und das Maß des jeweiligen ehrenamtlichen Einsatzes.