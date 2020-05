THM Gießen veranstaltet Absolventenfeier per Videokonferenz

Gruppenfoto mal anders: Anerkennung für die frischgebackenen Architekten und Bauingenieure gibt es digital per "Daumen hoch". Foto: Mosel

Giessen. Normalerweise wird es schnell eng bei der Absolventenfeier des Fachbereichs Bauwesen. Die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) lädt zur Zeugnisvergabe ins ehemalige Roxy-Kino. Zwei oder drei Angehörige darf jeder Hochschulabgänger höchstens mitbringen, dann sind die Plätze ausgebucht. Aber dieser Tage ist ja nichts normal. Die Verabschiedungsfeier für die 162 frischgebackenen Architekten und Bauingenieure sollte dennoch nicht ausfallen. "Wir wollten für die Studierenden etwas tun und nicht einfach nur die Zeugnisse per Post schicken", erläutert Dekan Jens Minnert die ungewöhnliche Alternative. Der Fachbereich verlegte den festlichen Rahmen nämlich kurzerhand vom früheren Lichtspielhaus auf die Videokonferenz-Plattform "Zoom", Dresscode und virtueller Sektempfang inklusive.

Vor dem Kino hätte sich vermutlich eine Schlange gebildet. Auf den Einlass zur Online-Absolventenfeier lässt sich bequem vor Laptop oder Smartphone warten. Das Konzept zur digitalen Premiere stammt von Prof. Bartosz Czempiel. Aus Berlin zugeschaltet wird die Sängerin und Songwriterin Levka Rey, die im Sommer 2019 ihren Abschluss in Architektur ebenfalls an der THM abgelegt hat. Ob technisch alles glatt läuft und wie viele Absolventen mit ihren Angehörigen an der virtuellen Feier teilnehmen, sei bis zuletzt "eine Blackbox" gewesen, sagt Minnert im Gespräch mit dieser Zeitung. Obwohl die Verabschiedung unter dem Titel "Wohnzimmerkonzert" läuft, sollen Rahmen und Ambiente sein "wie immer". Auf der Einladung wird deswegen um "Abendgarderobe" gebeten. Für den Dekan geht es dabei auch um Respekt vor den erbrachten Leistungen der Studierenden. "Sie sollen nicht das Gefühl haben, fallengelassen zu werden, nur weil sie ausgerechnet in diesem Jahr mit ihrem Studium fertig geworden sind, in dem keine reguläre Verabschiedung möglich ist."

Und so sitzen Minnert und Czempiel am frühen Freitagabend in Anzug, Hemd und Krawatte vor der Webcam. Hochschul-Präsident Matthias Willems hat sich für eine Fliege in THM-Grün entschieden. Von den rund 100 Teilnehmern des "Zoom-Meetings" zeigen sich mehr als die Hälfte allerdings nicht vor der Kamera. Die Anderen sitzen gut sichtbar in WG-Küchen, vor Bücherregalen oder unter Dachgeschoss-Schrägen. Der Ablauf hingegen unterscheidet sich tatsächlich kaum von dem einer "regulären" Absolventenfeier. Das "Wohnzimmerkonzert" kommt mit 45 Minuten zeitlich verkürzt daher, "für eine Online-Veranstaltung reicht das auch", findet Minnert. Einzig die fehlende Geräuschkulisse ist ungewohnt.

THM-Alumna und Profi-Musikerin Levka Rey sorgt für begeisterte Reaktionen. Ganz ohne Gläserklirren lädt Dekan Jens Minnert zum Sektempfang.

Nach Levka Reys Auftakt-Song bleibt es still. Die Mikrofone der Teilnehmer sind stumm geschaltet, ihr Applaus damit ebenso. Statt lautstarker Anerkennung bleibt da nur die digitale Variante: Dass die Musik gefällt, wird per "Daumen hoch"- Emoji gezeigt. Passend dazu begrüßt Minnert im Anschluss zu einer "einzigartigen Absolventenfeier". Die THM lasse sich mit der Online-Version "auf ein Experiment" ein. "Alles ist anders, also machen wir es nun auch anders." In Zeiten des Abstands dürfte die Ehrung der Abgänger "nicht untergehen". Denn die Zahl an Absolventen in diesem Semester sei "erstaunlich". Insgesamt 162 Bachelor- und Master-Studierende werden "in die Freiheit entlassen". Ein Grund - auch für die Angehörigen - stolz zu sein, folgert der Dekan und lädt zum "virtuellen Sektempfang" ein. Die Gläser mit Prickelwasser - wahlweise auch Bier oder Softdrink - werden zeitgleich in die Kameras gehalten, für ein kollektives Anstoßen ganz ohne das typische Klirren. Zahlreiche "Daumen hoch" gibt es danach für die besten Absolventen, die ihr Studium in Regelstudienzeit abgeschlossen haben. Das sind bei den Architekten Juliana Müller und Fabian Fortmeier sowie Karolin Becker und Marius Schäfer bei den Bauingenieuren.

"Sie haben in der Krise Tolles geleistet", lobt Präsident Willems in seinem Grußwort den gesamten Fachbereich Bauwesen. Viele Veranstaltungen seien "mit großem Engagement" online realisiert worden, letztlich nun also auch die Absolventenfeier "als eine der Ersten dieser Art überhaupt".

Als Jung-Architektin und Nachwuchs Musikerin Levka Rey Akustikversionen dreier - während ihres Studiums an der THM geschriebenen - Indie-Pop-Nummern zum Besten gibt, ploppt plötzlich das Chat-Fenster auf. "Zugabe!", fordern darin gleich mehrere Zuhörer. "Da bleibt mir die Spucke weg", kommentiert Minnert die emotionale Performance schließlich. Auch im Textfenster überschlagen sich die positiven Rückmeldungen. "Eine tolle musikalische Atmosphäre", urteilt etwa ein Teilnehmer. "Das ist wirklich ein Erlebnis", findet ein Anderer. Und eine Frau ist "froh, dass ich als Angehörige teilnehmen durfte". Der Chat bleibt nach dem offiziellen Teil noch eine Zeitlang "zum Kontakte pflegen" geöffnet. "Wir sind stolz auf Sie, bleiben Sie gesund!", verabschiedet sich Minnert. Mit der ersten Online-Absolventenfeier ist er zufrieden, dennoch "wird sie hoffentlich nie wieder notwendig sein". Der Dekan wünscht sich "wieder in normale Zustände zurückzufinden". Doch einen Vorteil hat das virtuelle Verabschieden gegenüber dem analogen Pendant im "Roxy": Es gibt genügend Platz für alle.