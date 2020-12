THM-Hauptpreis geht nach Butzbach

Glückwunsch: Sophia Reiter und Fabian Goedert gewinnen den THM-Wettbewerb „Ideeco 2020“. Als Hauptsponsor überreicht Frank Dehnke (l.), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oberhessen, den mit 2500 Euro dotierten Hauptpreis zusammen mit Jury-Mitglied Markus Mietchen. (Foto: Sparkasse Oberhessen)

GIESSEN (red). Ein innovatives Branderkennungs- und Bekämpfungssystem, professionelle Ergotherapie für das Smartphone und eine Plattform für 3D-Druckvorlagen: Das sind drei Beispiele für innovative Unternehmensgründungen aus der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Diese Ideen wurden beim „Ideeco 2020“ prämiert, dem Gründungs- und Ideenwettbewerb der THM. Sieger wurde das Gründerteam „Fisego“, das zuvor schon beim landesweiten Wettbewerb „Hessen Ideen“ den zweiten Platz geholt hatte. Die Butzbacher Sophia Reiter und Fabian Goedert nahmen den mit 2500 Euro dotierten Hauptpreis aus den Händen von Frank Dehnke, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oberhessen, entgegen. Das Kreditinstitut ist Hauptsponsor des Wettbewerbes.

Im Wettbewerb hatten mehr als 60 Nachwuchsforschende das ganze Jahr über an ihren Projekten gearbeitet. Unterstützt wurden sie vom Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen und der studentischen Unternehmensberatung „SAIL Solutions“. Workshops und Seminare des Wettbewerbs wurden ins Digitale verlegt – ebenso das Finale, das bereits am 1. November vor rund 130 Online-Gästen ausgetragen worden war. „Nach Vorentscheidungen blieben elf Finalisten, die neue digitale Angebote, technische Raffinessen und nachhaltige Lösungen präsentierten. Daraus einen Sieger zu küren, war eine sehr schwierige Wahl für die Jury“, berichtete Dehnke bei der Preisübergabe.

Kreativität und Fachwissen

Prof. Udo Fiedler vom Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen verriet, dass die neunköpfige Fachjury mit Persönlichkeiten aus Hochschule, Sparkasse sowie Öffentlichkeit und Wirtschaft lange und ausgiebig habe diskutieren müssen, um eine Entscheidung zu treffen. „Die Ideen der Studierenden machen mich sehr stolz. Hier war unglaublich viel Kreativität und Fachwissen am Werk. Neben tollen Produkten wurden auch solide Businesspläne und gute Vermarktungsmöglichkeiten entwickelt. Allerdings waren die Teams unterschiedlich weit vorangeschritten mit ihrer Geschäftsidee.“ Die einen hätten bereits ein Unternehmen gegründet, andere seien noch im groben Entwicklungsstatus.

Den mit 2500 Euro dotierten ersten Preis erhielten Reiter und Goedert für ihr junges Unternehmen „Fisego“ und für eine wohl lebensrettende Idee: ein Branderkennungs- und Brandbekämpfungssystem für elektrische Klein- und Großgeräte. Es erkennt (Schmor-)Brände direkt im Gerät und löscht diese ohne menschliches Eingreifen. Die angehende Ingenieurin für Elektrotechnik und der angehende Bauingenieur haben ihre Erfindung bereits zum Patent angemeldet und wollen selbst Mehrfachsteckdosen produzieren sowie das System an Hersteller von Waschmaschinen und anderen Elektrogeräten verkaufen.

Platz zwei ergatterte Lara-Christiane Militzer mit ihrer App „ErgoSpace“. Die Studentin der biomedizinischen Technik will mit ihrer Entwicklung die Ergotherapie von Patienten mit Behinderungen gezielt digital unterstützen. So soll die App Übungen und Aufgaben bereithalten, die von Experten entwickelt wurden. Angehörige und Patienten hätten damit außerhalb von Therapiesitzungen die Möglichkeit, an kognitiven und motorischen Fähigkeiten zu arbeiten. 1500 Euro Preisgeld bekam sie für die Weiterentwicklung ihres Unternehmens. Über den dritten Preis und 500 Euro freuten sich vier Studenten, die mit ihrer Idee „YouPrinter“ bereits auf dem Markt sind: Baris Dogru, Zahir Azizi, Berkay Cam und Sebastian Menn handeln online mit 3D-Druckdateien. Nutzer der Plattform können bereits entwickelte Vorlagen kaufen oder eigene Dateien als kopiergeschützten Download zur Verfügung stellen.

Heiz-Pellets aus Stroh

Zusätzlich wurden ein Nachhaltigkeitspreis und ein Publikumspreis vergeben. 500 Euro für die nachhaltige Idee, aus Stroh Pellets zum Heizen herzustellen, gingen an das Start-up „Strellets“ von Florian Schäfer und Swen Ciupke. Das Publikum stimmte im Finale am häufigsten für die Idee von Simon Feller und Khaled Afghanzada „SmartKnowForAll“: Die beiden bieten Senioren-Workshops für einen sicheren Umgang mit technischen Geräten an. Auch dafür gab es 500 Euro.

Organisiert und durchgeführt wurde der Wettbewerb von der studentischen Unternehmensberatung „SAIL Solutions“ unter Federführung von Christian Abt. Der freut sich bereits auf eine Neuauflage im nächsten Jahr: „Für unsere Wirtschaft sind Innovationen entscheidend – nur so wird unser Mittelstand dauerhaft zukunftsfähig sein. Und wenn ich mir den Erfindergeist unserer Studierenden anschaue, sieht die Zukunft gut aus.“