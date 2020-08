THM in Gießen hat "Herkulesaufgabe gelöst"

Reichlich Platz für viele Studierende: Für den Prüfungsbetrieb mit strengen Hygieneregeln hat die THM auch die Gießener Kongresshalle genutzt. Foto: THM.

GIESSEN (red). Nach zwei Prüfungsphasen unter den aktuellen Ausnahmebedingungen zieht das Präsidium der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) ein positives Fazit. "Im Juni standen Pandemie-bedingt noch Klausuren des vergangenen Wintersemesters an, und in der zweiten Julihälfte haben wir mit dem Prüfungsbetrieb des laufenden Sommersemesters begonnen. Es war ein immenser organisatorischer Aufwand, unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen in manchen Fächern für Hunderte von Studierenden die Prüfungsteilnahme in Präsenz zu ermöglichen. Diesen Härtetest hat die THM dank des großen Engagements vieler Mitglieder an allen Standorten überzeugend bestanden." So bewertet THM-Präsident Matthias Willems den bisherigen Ablauf.

Ihren gesamten Betrieb habe die Hochschule in kurzer Zeit so umstellen müssen, dass Lehre, Forschung und Verwaltung den epidemiologischen Anforderungen entsprechend weiterlaufen konnten. "Eine solche Herkulesaufgabe löst man nicht auf Anhieb perfekt. Aber unser Anspruch ist es, aus erkannten Mängeln zu lernen. Auf diese Weise konnten wir zunehmend besser mit dem Corona-Semester Nummer eins umgehen", so Willems.

Schon früh im März sei dem Präsidium klar geworden, dass verantwortliches Handeln in dieser Situation bedeutet, die Infektionsgefahr möglichst einzudämmen. Im Bewusstsein, dass man wirksame Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus nur auf wissenschaftlicher Grundlage ergreifen kann, habe die THM in Übereinstimmung mit der Landesregierung die nötigen Schritte getan, teilt die Hochschule mit.

Vor dem um einen Monat aufgeschobenen Start des Sommersemesters bildete man eine hochschulinterne Task-Force, die fortlaufend über die Entwicklung beriet, die Reaktionen der THM darauf abstimmte und auf der Homepage permanent aktualisiert unter der eigenen Rubrik "Corona-Info" Entscheidungen und Empfehlungen publizierte. Die Vizepräsidentin für die Lehre Katja Specht, führte regelmäßige Videokonferenzen mit studentischen Interessenvertretungen ein, um den Austausch über die Situation und den Umgang damit zu pflegen, heißt es weiter.

"Ob Einschränkung des Zugangs zu den Hochschulgebäuden, Hygienemaßnahmen, generelle Umstellung auf Online-Lehre und digitale Serviceangebote oder Wechsel vieler Beschäftigter ins Homeoffice - wir haben das eingehend diskutiert, kommuniziert und mit vereinten Kräften so umgesetzt, dass wir heute sagen können: Es hat insgesamt gut funktioniert!", bilanziert der THM-Präsident. Bemerkenswert sei, dass es der THM gelang, nahezu alle Lehrveranstaltungen per Videokonferenz zu übertragen oder aufbereitete Onlinematerialien mit flankierenden Sprechstunden anzubieten.

Selbstverständlich wünsche man sich die baldige Rückkehr zum florierenden Campusleben. Doch zugleich werte man die derzeitige Praxis mit Blick darauf aus, welche der als Notlösung eingeführten Neuerungen die postpandemische Zukunft der Hochschule bereichern könne. "Besonders auf dem Gebiet des digitalen Lehrens und Lernens haben unsere Fachbereiche zügig eine derartige Kreativität entfaltet, dass wir testen sollten, wie wir Komponenten davon mit der Lehre in Präsenz kombinieren können. Aber auch die Möglichkeiten, die Beschäftigung an der Hochschule durch ausgeweitete Homeoffice-Anteile flexibler und individuell abgestimmter zu gestalten, werden wir erwägen", kündigt Willems an.

Auch der Start des nächsten Wintersemesters wird in Hessen um einen Monat, also auf Anfang November aufgeschoben. Vorher sollen alle Studierenden Gelegenheit erhalten, Leistungs- und Prüfungsnachweise des Sommersemesters zu erbringen. An der THM ist man zuversichtlich, dass der erreichte Organisationsgrad in der Krise den Studierenden ermöglichen wird, ihr Studium ohne erheblichen Verzug fortzusetzen oder abzuschließen, so die Hochschule. Und für den Fall von verzögernden Beeinträchtigungen hat das Land schon eine Verordnung erlassen, die bei der Regelstudienzeit einen "Corona-Zuschlag" von einem Semester gewährt.