THM in Gießen: Leckere Rezepte für Kochanfänger

Neben simplen Rezepten werden auch Trends auf "Vitaritus 5" aufgegriffen, so wie der im Frühling populär gewordene "Dalgona Coffee".

GIESSEN. Eine schmackhafte Mahlzeit weiß wohl jeder zu schätzen - den Aufwand hingegen, der meistens dahintersteckt, eher weniger. Dies gilt insbesondere für Menschen, denen sowohl die Zeit als auch die finanziellen Mitteln fehlen - wie es zum Beispiel für viele Studierende der Fall ist. Diese sind daher die primäre Zielgruppe von "Vitaritus 5", eines Blog-Projekts von fünf Studentinnen der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Im Rahmen des Moduls "Digitales Marketing" besteht die Prüfungsleistung darin, einen Blog zu einem frei gewählten Thema auf die Beine zu stellen (der Anzeiger berichtete). Johanna Häusler, Linda Knecht, Yvonne Petri, Susanne Schwarz und Natalia Riznyk seien sehr schnell auf das Thema Essen gekommen - das mache ihnen allen Spaß, erklären Häusler und Petri im Gespräch mit dem Anzeiger. Für Kochen gelte das jedoch nur bedingt - so sei die Idee für den Blog geboren. Gerade im coronabedingten Lockdown sei Verpflegung mitunter ein Problem geworden, sei etwa Einkaufen auf einmal mit neuen Herausforderungen verbunden gewesen.

"Nichts Verrücktes"

Es habe sich dann schnell herauskristallisiert, dass die Studentinnen einen "Foodblog" erstellen wollten, der sich vornehmlich an Kochanfänger richtet - die Rezepte sollen schnell und leicht nachkochbar sein, "nichts Verrücktes" und trotzdem lecker.

Da der Studiengang "International Marketing" komplett auf Englisch sei, haben die Studentinnen zunächst erwogen, auch den Blog auf Englisch zu schreiben. Bei einer kurzen Sichtung der "Konkurrenz" stellte sich allerdings heraus, dass es da schon viele "Foodblogs" mit ähnlicher Ausrichtung gebe. Im deutschsprachigen Raum hingegen sei ein Angebot mit Fokus auf Studierende recht gering, zudem seien viele Blogs veraltet oder hätten "grausigen Content", erklären Johanna Häusler und Yvonne Petri, dass sie probierten wollten, das besser zu machen. Nachdem man mit einem festen "Content"-Plan gestartet sei, begleitet der Blog die fünf jungen Frauen rund um die Uhr: "Wenn ich in der Küche stehe, denke ich eigentlich immer darüber nach, ob sich das, was ich koche, für einen Beitrag eignet", sagt Petri und fügt hinzu, dass jede im Team zwei Rezepte pro Woche festhält, damit die Beiträge gut im Voraus geplant werden können.

Eine besonders herausfordernde Aufgabe sei es dabei, ästhetisch anspruchsvolle Bilder zu erstellen. Dies sei "eine Wissenschaft für sich", betonen Petri und Häusler, dass sie am Anfang eher wild drauflos fotografiert hätten. Es sei jedoch wichtig, dass die Bilder gut aussehen - nicht nur weil das Team auch Instagram nutzt, eine Plattform, auf der die Qualität besonders wichtig ist. Die Studentinnen hätten viel darüber gelernt, wie man Zutaten und Gerichte für ein Foto schön anrichtet und bearbeitet.

Ohnehin sei das Projekt mit vielen neuen Kenntnissen verbunden gewesen - keine der Kommilitoninnen hatte große Vorerfahrungen, Blogs oder professionelle Social-Media-Beiträge zu erstellen. Auch seien nicht nur die Fotos, sondern auch die Gestaltung der Website komplett in Eigenregie entstanden, worauf die fünf Frauen besonders stolz sind. Auch "TikTok" haben sie versucht zu nutzen - dies zwar eher als Experiment, dort seien die Zugriffszahlen allerdings "durch die Decke gegangen". Die Videoplattform eigne sich allerdings eher weniger dazu, Leser auf den Blog zu ziehen. An diesen mangelt es jedoch nicht, zudem freuen sich die Studentinnen über die durchweg positiven Kommentare und Bewertungen, die auf dem Blog hinterlassen werden.

Übergeordnete Themengebiete habe man sich für die Rezepte bei "Vitaritus 5" allerdings nicht gesucht, sich dennoch teilweise an Trends orientiert. So wurde ein Rezept für den während des Lockdown zum Hype-Getränk avancierten "Dalgona Coffee" gepostet. Zudem wurden diverse Kooperationen eingegangen - nicht nur mit einem anderen "Foodblog", den "Vitaritus 5" zu einer Challenge herausgefordert hatte, wer die schöneren Bolognese-Bilder posten könne (der Blog der THM-Studentinnen gewann die Abstimmung mit deutlichem Vorsprung). Auch mit den Blogs der eigenen Kommilitonen wurde zusammengearbeitet. Und nicht nur Rezepte gibt es auf "Vitaritus 5"; auch grundlegende Tipps wie zum Kochen von Kartoffeln oder Anekdoten von Katastrophen, die den Studentinnen und ihren Freunden rund um die Küche widerfahren sind, werden zum Besten gegeben.

Spaß am Fotografieren

Trotz allem Spaß den die fünf THM-Studentinnen an ihrem Blog haben - leidenschaftliche Hobby-Köchinnen sind sie im Zuge dieser Arbeit dennoch nicht geworden. "Am meisten Spaß hat das Fotografieren gemacht", schildern Häusler und Petri lachend. Die Erfahrungen die sie während des Projekts gemacht haben, möchten sie indes nicht missen, und wenn "Zeit und Lust" vorhanden sind, könnten sich die Studentinnen auch vorstellen, ihren "Foodblog" noch eine Weile weiterzuführen. Wer also nach Inspiration für simple und günstige neue Rezepte sucht, wird vielleicht auf "Vitaritus 5" fündig - die Studentinnen würden sich über weitere Kommentare sehr freuen.

Der "Foodblog" ist unter der URL https://vitaritus-5.de abrufbar und unter "Vitaritus 5" auch auf Instagram, Pinterest und TikTok zu finden.