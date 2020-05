THM in Gießen nutzt Algen als Chemikalien

Bei den Laboruntersuchungen im Rahmen ihrer Dissertation stehen Tatjana Wawilow und Nils Hasport in engem Austausch mit Projektleiter Prof. Ulf Theilen (links). Foto: THM

GIESSEN. Es ist kein unbekanntes Problem: An fast zwei Dritteln aller Messstellen an deutschen Flüssen werden zu hohe Phosphor-Konzentrationen beobachtet. Die beiden Hauptquellen sind dabei Landwirtschaft und Kläranlagen. Das teilt das Umweltbundesamt auf seiner Webseite zu den wichtigen Umwelt-Indikatoren mit. Phosphor ist zusammen mit Stickstoff von elementarer Wichtigkeit für Zellwachstum jeglicher Art. Und hier können Probleme auftreten: Ein erhöhtes Vorhandensein von Phosphor im Wasser führt zu einem Phänomen, das in der Ökologie als Eutrophierung bekannt ist. Was - aus dem Griechischen mit "gut nährend" übersetzt - erstmal nicht sonderlich schlimm wirkt. Bedenklich für die Ökologie der Gewässer wird es jedoch, wenn sich Kleinstlebewesen wie etwa Algen durch den Nährstoffüberfluss ungebremst vermehren können. Manche Arten sind nämlich in der Lage, ihre Biomasse innerhalb von drei Stunden zu verdoppeln. Was die berüchtigte Algenblüte zur Folge hat. Die Biomasse der abgestorbenen Algen wird dann von Bakterien zersetzt, was unter anderem zur gefährlichen Sauerstoffarmut in den Gewässern führen kann.

Wie man genau diese Algen für den Gewässerschutz und zur Rückgewinnung von Phosphor nutzen kann, wird an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Gießen erforscht. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) durch das Programm "IngenieurNachwuchs" mit 725 000 Euro geförderte Projekt mit dem Titel "Algenbiotechnologie in Abwasserreinigungsanlagen - Phosphorrecycling und Energiegewinnung" wird von Prof. Ulf Theilen, Sprecher des Kompetenzzentrums für Energie- und Umweltsystemtechnik (ZEuUs), betreut. Nils Hasport und Tatjana Wawilow, die das Projekt bearbeiten, werden über Teilaspekte promovieren.

Nils Hasport beschreibt das Projekt als gezielte Eutrophierung in einer Kläranlage: Algen würden kultiviert und entzögen durch ihr Wachstum dem Wasser Phosphor, der dann aus der Biomasse recycelt werden soll. Helge Schwenk, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Projektes, ergänzt: "Jedes Lebewesen benötigt in etwa 100 Teile Kohlenstoff, 16 Teile Stickstoff und einen Teil Phosphor. Das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass überhaupt Biomasse entstehen kann, egal um welche Lebensform es sich handelt. Diese Nährstoffkombination muss vorhanden sein, sonst wächst nichts. In der Kläranlage ist es natürlich sinnvoll, sich um das eine Teilchen Phosphor zu kümmern, um den Wachstumsprozess auszuschalten."

Die Idee, den Phosphor aus dem Wasser zu holen, um nachfolgende Wachstumsketten zu vermeiden, ist nicht neu. "Im Moment wird Phosphor mit Metallsalzen wie Aluminiumsalzen und Eisensalzen gefällt. Das Problem ist, dass die Chemikalien gekauft werden müssen, was nicht billig ist. Zudem sind Eisenphosphate und Aluminiumphosphate sehr stabile Verbindungen, die nicht besonders gut für die Pflanzen verfügbar sind. Das heißt, man entzieht den Phosphor dem Düngemarkt," sagt Hasport. Und fügt hinzu: "Unser Ansatz ist, dass man keine Chemikalie kaufen muss, weil die Alge das Gleiche von allein macht und im Gegenzug auch noch sehr viel Biomasse produziert, aus der dann zusätzlich noch Energie gewonnen werden kann."

Nils Hasport, der zu der stofflichen und energetischen Verwertung von Algenbiomasse forscht, beschäftigt sich mit eben solchen Fragen: Wie trennt man die Biomasse sauber ab? Welches Energiepotenzial steckt dahinter, wie viel Energie kann also aus der Biomasse erzeugt werden? Und wie kann der Phosphor aus der Biomasse zurückgewonnen werden, um ihn der Industrie zur Verfügung zu stellen? Für den Prozess werde in einer Kläranlage zunächst ein beliebiger Algenstamm angeimpft. Zunächst kein großer Aufwand. "Aber diesen Prozess über ein ganzes Jahr mit Temperaturwechseln im Wasser und in der Luft am Laufen zu halten, dass die Abbauleistung der Algen gleichbleibt, ist die Schwierigkeit," sagt Schwenk. Daher konzentriere sich dieses Forschungsprojekt, an dem der Zweckverband Lollar-Staufenberg und der Abwasserverband Lauter-Wetter beteiligt sind, auf die benötigten Rahmenbedingungen für ein optimales Ergebnis.

Dass die Algen in der Lage sind, den Phosphor aus dem Wasser zu filtern, wurde bereits bei einem Pilotprojekt in der Kläranlage von Rotenburg an der Fulda vor ein paar Jahren erfolgreich getestet. Denn im Gegensatz zu laborgezüchteten Algen herrschen im Abwasser keine kontrollierten Bedingungen vor. Nun gilt es, mit den gewonnenen Erkenntnissen aus dem Pilotprojekt eine neue Anlage zu konzipieren. Auch wenn der Einsatz von Algen noch kein gängiges Klärverfahren darstellt, ist das Interesse auch aus der Abwasserbranche und der Wirtschaft vorhanden. Noch befinde sich das Projekt im Forschungsstadium sagt Hasport. "Wir sind noch zu weit weg, um über großtechnische Anlagen in Deutschland zu sprechen. Aber der Forschungskreis ist schnell am Wachsen, was man auch an den vielen neuen Projekten zu den Themen Algen und Abwasserreinigung sieht." In den nächsten zwei Jahren gibt es also noch eine Menge zu tun. Jens Bockelmann