THM streamt „Ersti Kick-off“ auf Youtube-Kanal

Die Vorbereitungen für den „Ersti Kick-off“, der am 30. September aus dem Löbershof in Gießen gestreamt wird, laufen. (Foto: THM)

GIESSEN - (red). Das Wintersemester an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) soll weniger digital werden als die vergangenen drei Semester. Das möchte das Hessische Wissenschaftsministerium, das möchten Präsidium und Lehrende und das möchten wohl auch viele Studierende. Vorsichtig tastet sich die Hochschule an eine neue Normalität aus Präsenz und digitalen Angeboten heran und verbindet in ihrem Studieneinführungsprogramm STEP Digitalformate zu allgemeinen und fachspezifischen Inhalten mit realem Kennenlernen von Kommilitonen und Studienorten in Gießen, Friedberg und Wetzlar.

Rein digitales Event

Den Auftakt dazu macht aber, nach dem Erfolg zum Start des Sommersemesters, wieder ein rein digitales Event: Neue „Erstis“ empfängt die THM mit ihrem „Ersti Kick-off“, der am 30. September auf dem Youtube-Kanal der Hochschule live gestreamt wird. „Wir freuen uns, dass wir dank des Teams um Prof. Axel Barwich vom Fachbereich ,Management und Kommunikation‘ einen solchen Stream anbieten können“, sagt Projektleiterin Leonie Alteheld. Darin will sich Präsident Prof. Dr. Matthias Willems an die Studienstartenden richten, die „Physikanten“ haben eine Bühnenshow vorbereitet und eine Talk-Runde mit Studierenden vermittelt Informationen zum Studium aus erster Hand. Gesendet wird aus dem Löbershof.

Viele Erklärvideos

Auch wenn die meisten Fachbereiche Teile der Einführungswochen zum Kennenlernen von Campus und Studienort, aber auch Vorbereitungskurse in Präsenz planen, gibt es im Rahmen von STEP viele Erklärvideos zu Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie zur Lernplattform der THM. Sie sollen den Einstieg in den neuen Lebensabschnitt erleichtern und auf das echte „Studienleben“ mit realen Vorlesungen, Seminaren, Laboren und Praktika vorbereiten.

Nicht nur für Erstsemester

Ausdrücklich lädt Jutta Müller, die als Leiterin der Zentralen Studienberatung die Sendung moderiert, nicht nur neue Erstsemester zum Zuschauen beim „Ersti Kick-off“ ein: „Wir zeigen ganz komprimiert, was die THM ausmacht“, sagt sie – Informationen, die auch für Abiturienten spannend sind. Auf der Seite des STEP-Programms unter go.thm.de/willkommen finden sich Informationen zum Stream, zu Studienorten, aktuellen Corona-Regelungen und zu dem, was die THM zur Begrüßung sonst noch bietet.