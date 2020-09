THM verlängert Einschreibefrist für Wintersemester

Jetzt teilen:

GIESSEN/FRIEDBERG (red). Wer in diesem Herbst ein Studium an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) beginnen will, kann sich noch dazu anmelden. Wegen der Corona-Pandemie starten die Lehrveranstaltungen erst im November. Deshalb wurde auch die Einschreibefrist für das Wintersemester 2020/21 verlängert, wie die THM mitteilt. Für alle nicht zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengänge können sich Spätentschlossene noch bis zum 2. Oktober online immatrikulieren. Den Zugang bietet das Portal https://ecampus.thm.de.

Freie Plätze

Freie Studienplätze gibt es noch in verschiedenen Bachelorprogrammen, die für den beruflichen Umgang mit Zukunftstechnologien qualifizieren. Auf dem Campus Gießen sind das zum Beispiel Elektrische Energietechnik für regenerative Energiesysteme, Energiewirtschaft und Energiemanagement, Medizinische Physik und Strahlenschutz, auf dem Campus Friedberg Physikalische Technik sowie Nachrichtentechnik und Computernetze.