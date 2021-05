THM will bei "KI" vorn mitmischen

Gegen den Dauerstau: Die Simulation zeigt, wie sich mit "digitalen Routing" dank Künstlicher Intelligenz jede Verkehrsstörung vielleicht bald umfahren lässt. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Nicht nur das Silicon Valley kann digital: auch "an Hessen kann und soll zukünftig kein Weg vorbeiführen, wenn es um das Thema Künstliche Intelligenz geht." Mit diesem Versprechen stieg Prof. Kristina Sinemus, hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, in ihr Grußwort ein, um die Ringvorlesung "Verantwortung Zukunft" an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) im Sommersemester zu eröffnen. Die Vortragsreihe, die diesmal mit dem Schwerpunkt "Künstliche Intelligenz" (KI) und passenderweise komplett online stattfindet, sollte in ihrer ersten Veranstaltung eine hessische Perspektive auf das Thema lenken und die Arbeit von Landesebene auf die THM herunterbrechen. Dabei wurde sie mit professioneller Filmtechnik vom studentischen Workshop "Labor 10 für nachhaltige Medienproduktion" unterstützt.

"KI ist der Megatrend und die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts - deshalb tun wir alles, um hier nationaler und internationaler Vorreiter zu werden", bekräftigte Sinemus das Engangement des Landes. Nötig seien dafür vier Bedingungen: ein europäischer Rechtsrahmen, mehr Marktvielfalt bei den Technologien, mehr Wissen über KI und vor allem mehr Vertrauen. "Hier brauchen wir einen breiteren gesellschaftlichen Dialog, denn am Ende muss klar sein: die Anwendungen nutzen den Menschen; es entstehen keine weltbeherrschenden Superintelligenzen", so die Ministerin. Konkret werde für die landeseigene Forschung das neue Hessische Zentrum für Künstliche Intelligenz "hessian.AI" bis zum Jahr 2024 mit 38 Millionen Euro bezuschusst.

Dieses Kompetenzzentrum wurde von seiner Geschäftsführerin Dr. Annette Miller vorgestellt. "Konkret bauen wir 22 unbefristete Professuren an hessischen Hochschulen auf und unterstützen den Aufbau von Stellen im Mittelbau zur besseren Spitzen- und Breitenforschung in der KI", sagte Miller. Neben der Forschung liege vor allem die Anwendung im Mittelpunkt. "Wir wollen einen Transfer von Wissen in die Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft hinein und so in der Breite KI demokratisieren", erläuterte die promovierte Betriebswirtschaftlerin. Gemeinsames Ziel der teilnehmenden Hochschulen - unter anderem der THM - sei die Forschung an der "KI der dritten Welle".

Fotos Gegen den Dauerstau: Die Simulation zeigt, wie sich mit "digitalen Routing" dank Künstlicher Intelligenz jede Verkehrsstörung vielleicht bald umfahren lässt. Symbolfoto: dpa Kristina Sinemus Annette Miller 3

"Diese Kategorie von KI ist das Ergebnis eines mittlerweile beinahe sieben Jahrzehnte langen Forschungsprozesses", stellte Prof. Michael Guckert von der THM dar. Der Professor für praktische und Wirtschaftsinformatik ist Experte für entscheidungsunterstützende Systeme und Gründungsmitglied bei "Hessian.AI". "Die erste Welle von KI waren regelbasierte Systeme, also Expertensysteme, die ihnen beigebrachte Regeln umsetzten", so Guckert. Da sich aber nicht das gesamte Wissen der Menschheit in Regeln formulieren lasse, seien diese Systeme gescheitert. In der zweiten Welle anfangs der 2000er Jahre habe man versucht, neuronale Netze nachzubauen. "Man hat diese Systeme über Beispiele zu eigener Entscheidungsfindung geführt, beispielsweise konnten sie Straßenschilder erkennen, wenn sie dies oft genug durchgeführt hatten", erklärte der Wissenschaftler. Allerdings seien diese Systeme nicht in der Lage, ihre oft sehr präzisen Entscheidungen zu begründen. "Dies entscheidet sie von den Systemen der dritten Welle, die Ergebnisse nicht nur kategorisieren, sondern auch begründen können", betonte Guckert. Dies sei wichtig zur Vertrauensbildung und Optimierung der Technologie.

Zur Verbesserung und Vertrauensbildung trage die THM laut ihres Präsidenten Matthias Willems über drei eigene "digitale" Studiengänge bei, unter anderem im Fachbereich Medizin und Wirtschaft. "Außerdem haben wir zwei Schwerpunkte der KI gesetzt, Industrie und Medizin". Diese Schwerpunkte werden auch Grundlage für die kommenden Veranstaltungen der Ringvorlesung. Außerdem werden die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und die praktische Anwendung gesucht. "Dafür haben wir den Maker Space und die Lernfabrik geschaffen." Fotos: Pflüger