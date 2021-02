THM will ins Siesmayer-Karrée in Gießen

Noch ist es still im Siesmayer-Karrée am Uniklinikum. Doch Mitte der 2020er Jahre will die Technische Hochschule Mittelhessen hier einziehen. Foto: Friese

GIESSEN - Gute Nachrichten für das denkmalgeschützte Siesmayer-Karrée: Die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) plant, dort den Fachbereich Gesundheit anzusiedeln. "Das Land Hessen hat der THM die Nutzung des Geländes angeboten. Da wir unseren zusätzlichen Flächenbedarf nicht auf dem angestammten Gelände decken können, haben wir das Angebot gern angenommen", informiert THM-Pressesprecher Dr. Armin Eikenberg. Für die Realisierung des Projektes kalkuliere die Hochschule mit einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren.

Still ruhen die Räume des Siesmayer-Karrées, die früher mal die psychiatrische und neurologische Klinik des Uniklinikums beherbergt haben. So still wird es nicht bleiben. Denn in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre will die Technische Hochschule hier voraussichtlich einziehen. "Der potenzielle neue Standort eignet sich wegen der Nähe zum Universitätsklinikum besonders für den 2015 gegründeten Fachbereich Gesundheit, der bereits heute fast 1500 Immatrikulierte hat und weiter wächst", erläutert Eikenberg. Derzeit laufe zu dem Gelände eine Machbarkeitsstudie. Was genau dort entstehen könnte, offenbart der Blick in den Einleitungsbeschluss für den maßgeblichen Bebauungsplan "Seltersberg V", den die Stadtverordnetenversammlung erneut fassen muss. Der Magistrat hat bereits zugestimmt.

Nutzung der Gebäude

Grundsätzlich soll Baurecht für "die bauliche Wiedernutzbarmachung beziehungsweise Nachfolgenutzung des denkmalgeschützten Geländes und des Gebäudebestandes" geschaffen werden. Neben der Nutzung der alten Gebäude, die das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) mit der Inbetriebnahme der neuen Psychiatrie aufgegeben hat, sollen auch Neubauten entstehen. Für sie gilt laut Vorlage, dass sie "denkmalverträglich" umgesetzt werden müssen. Auch wird geprüft, ob sich an der Schubertstraße ein Parkdeck realisieren lässt. Und der Text sieht die "Schaffung des Baurechts für ein UKGM-Parkhaus mit rund 600 Stellplätzen im Bereich der alten Wäscherei (Am Steg 17), soweit die verkehrliche, denkmalpflegerische, Lärm- und bioklimatische Verträglichkeit nachgewiesen werden kann", vor. Die Erschließung des Bereichs soll neu geordnet und die Anbindung an die Schubertstraße geprüft werden. Letztlich definiert der Plan als Ziel eine "städtebauliche Aufwertung der JLU-Teilfläche mit den Gebäuden Frankfurter Straße 105 und 107 durch eine neue Baurecht-Option in ungefähr gleichem Bauvolumen, jedoch mit niedrigerer Gebäudehöhe". Damit ist die Fläche an der Ecke Frankfurter Straße/Schubertstraße angesprochen, deren langfristige Nachfolge-Bebauung mit dem Bebauungsplan geklärt werden soll. Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und Bürgermeister Peter Neidel begrüßen die neue Perspektive für das denkmalgeschützte Ensemble. "Es ist sehr bemerkenswert, dass die beiden Hochschulen zusammenwachsen. Das ist eine tolle Entwicklung und sicherlich auch Ergebnis des Forschungscampus Mittelhessen", meint die Sozialdemokratin. Nach jahrelangen Diskussionen sei die Stadt froh und erleichtert, dass auf dem Gelände endlich etwas geschieht. "Wir verstehen natürlich, dass das UKGM neue Räume geschaffen hat", hebt die OB hervor. Dennoch sage die Stadt bei jeder Verhandlung, dass auch das Siesmayer-Karrée genutzt werden soll. Den THM-Plan, den Fachbereich Gesundheit am UKGM unterzubringen, wertet Christdemokrat Neidel als "gutes Zeichen für die Annäherung von Wissenschaft und Praxis."

Die erste Überlegung für eine Nachfolgenutzung des Siesmayer-Karrées ist das Projekt der Technischen Hochschule Mittelhessen nicht. Zunächst wollte das Studentenwerk auf dem Gelände Wohnungen unterbringen. Diese Pläne haben sich jedoch Mitte 2018 unter anderem aus Kostengründen zerschlagen.

Umzugsoptionen der JLU

"Danach prüfte die Justus-Liebig-Universität bis Herbst 2019 anderweitige Umzugsoptionen. Ab Mitte 2020 wurde im Auftrag des LBIH (Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) eine Machbarkeitsstudie zur Umnutzung und Nachverdichtung des Gebäudeensembles für die Ansiedlung des Fachbereichs Gesundheit der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) erstellt", heißt es in der Vorlage. Derzeit ist der Fachbereich unter anderem im Kinopolis an der Ostanlage und in der ehemaligen Esculap-Klinik in der Nordanlage untergebracht.