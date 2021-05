Thomas Euler will "Ortsvorsteher für alle Allendorfer sein"

Seit bereits 24 Jahren wirkt Thomas Euler als Allendorfer Ortsvorsteher - so lange wie keiner vor ihm. Foto: Jung

GIESSEN-ALLENDORF - Bei der Wahl zum Ortsbeirat bekam der bisherige Allendorfer Ortsvorsteher Thomas Euler von den 966 Wählern insgesamt 1029 Stimmen. In seiner Rede nach der erfolgten Wiederwahl, bei der sieben der neun Ortsbeiräte für ihn votierten und es zwei Stimmenenthaltungen gab, behauptete er stolz, "statistisch gesehen" hätten ihn alle Allendorfer gewählt. Und er bekannte: "Ich will auch weiterhin Ortsvorsteher aller Allendorfer sein." Als 21-Jähriger war Euler beim Backhausfest in seinem Heimatort in die SPD eingetreten und wollte damit etwas für das Dorf bewegen. Seit über 31 Jahren nun übt er ein kommunalpolitisches Mandat aus, davon vier Jahre als Stadtverordneter, über 27 Jahre im Ortsbeirat und bereits 24 Jahre als Ortsvorsteher. Er ist damit mittlerweile länger im Amt als sein Vorgänger als Ortsvorsteher, Erhard Hoffmann, der es auf 17-einhalb Jahre brachte. Der Anzeiger sprach mit Thomas Euler über seine zukünftigen Pläne und Wünsche.

Herr Euler, im neu gewählten Ortsbeirat haben sich die Mehrheitsverhältnisse etwas geändert. Wie sehen Sie die sich nun abzeichnende andere Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren und welche Schwerpunkte wollen Sie angehen?

Im Ortsbeirat sind die Mehrheitsverhältnisse zweitrangig, denn ideologisch geprägte Debatten und Kampfabstimmungen waren bislang die Seltenheit. Meistens fassten wir einstimmige Beschlüsse, wobei vorgelegte Initiativen in der Diskussion durch Änderungsanträge oder Vorschläge sogar noch verbessert und dann von allen mitgetragen wurden. Herausforderungen sind das 1250-jährige Jubiläum 2024, die Erweiterung der Kinderbetreuung in Schule und Kindergarten und deren räumliche Erweiterung sowie die Fertigstellung und das Beziehen des Projektes "Quartierbezogenes Wohnen in Allendorf/Lahn ohne Barrieren". Auch die Integration von Neubürgern, eine vernünftige Verkehrslenkung und die Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs haben wir im Blick. Verfolgen wollen wir auch das Anlegen einer Wildblumenweise als Bienenweide auf dem Allendorfer Aussichtsgipfel.

Haben Sie schon Vorstellungen, wie Sie das Wahlprogramm der SPD Allendorf, für die Sie als Spitzenkandidat im Ortsbeirat kandidiert haben, umsetzen wollen, insbesondere auch mit Blick auf die mögliche neue Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung?

"Unser Dorf zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und dabei Gutes zu erhalten" hieß unsere Wahlaussage. Sehr viele nachhaltige Schwerpunktthemen wurden angesprochen. Nun hoffe ich, dass sie in Gießen unter der neuen Mehrheit Gehör finden werden.

Mit Blick auf die Vergangenheit: Sind noch Themen offengeblieben?

Bislang sind leider Initiativen aus dem Ortsbeirat mit nachhaltigem Charakter, wie Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden wie zum Beispiel bei der Sport- und Kulturhalle, dezentrale Ladestellen für Elektroautos auch hier im Ort sowie unsere Aufforstungsinitiative für die Allendorfer Gemarkung entweder im bürokratischen Dschungel nur zögerlich vorangegangen, sie sind untergegangen oder wurden schlichtweg zerredet. Doch gerade solche Projekte im Kleinen können auch im Großen helfen, damit Gießen in einigen Jahren klimaneutral wird.

Der Ruf nach Bürgerbeteiligung wird überall stärker. Gibt es Pläne aus der Sicht des Ortsvorstehers, die Bürger in das Dorfgeschehen mehr einzubeziehen als bisher, und was schwebt Ihnen dazu vor?

Der Ortsbeirat ist dafür bekannt, in gemeinsamen Arbeitsgruppen mit der Vereinsgemeinschaft und interessierten Bürgerinnen und Bürgern Projekte auf die Beine zu stellen. Als Beispiele nenne ich das Allendorfer Wappen, die Homepage, Bobbycar-Events, Rundwanderweg und Wanderevents. Wenn es die Pandemiesituation zulässt, werde ich eine Arbeitsgruppe oder ein Komitee einberufen, um das Jubiläum zur 1250. Ersterwähnung im Jahr 2024 zu organisieren. Wir wollen das würdig dokumentieren und feiern. Dafür werbe ich jetzt schon für interessierte Mitstreiter.

Welche Wünsche haben Sie jetzt, nachdem Ihnen erneut das Vertrauen für die Leitung der Bürgervertretung mehrheitlich und einvernehmlich ausgesprochen wurde?

Ich will weiterhin mit den Ortsbeiratsmitgliedern, den Vereinen und den Bürgerinnen und Bürgern unser Dorf voranbringen, zukunftsorientiert gestalten und all das, was Allendorf/Lahn so liebens- und lebenswert macht, erhalten. Ich möchte eine transparente Politik machen und bin für offene Gespräche offen. Ich will weiterhin Ortsvorsteher aller Allendorferinnen und Allendorfer sein und reiche auch meinen Kritikern die Hand zum Dialog.