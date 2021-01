Thomas Morus sucht Unterstützer

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Kulturkirche Thomas Morus sucht Unterstützung für die Errichtung einer Überdachung der Freiluftbühne, die ehrenamtliche Helfer aus alten Paletten errichtet haben. Seitdem wurde sie etwa für Konzerte während der "Sommerkulturkirche" oder für Freiluftgottesdienste genutzt. Aktuell ist dort noch bis zum 10. Januar die Weihnachtskrippe ausgestellt - unter einer provisorischen Dachkonstruktion. Zur Realisierung einer dauerhaften Lösung werden Unterstützer gesucht. Wer helfen möchte, wendet sich an Jakob Handrack unter 0174/1633262 oder per E-Mail an info@morusfreunde.de.