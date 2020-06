Tierheim Gießen braucht neues Fahrzeug für Einkäufe und Transporte

Der Fiat hat ausgedient: Die Tierheimmitarbeiter brauchen dringend ein neues Fahrzeug. Foto: TSV Gießen

Giessen (red). "Unser Fiat Doblo ist in die Jahre gekommen und wir müssen uns dringend um die Anschaffung eines neuen, adäquat ausgestatteten Fahrzeuges kümmern", so der 2. Vorsitzende des Gießener Tierschutzvereins, Harald Liebermann.

Der ausschließlich ehrenamtlich geführte Tierschutzverein Gießen und Umgebung als Betreiber des Tierheimes in Gießen sei gerade in der aktuellen Corona-Krise auf Spenden und Unterstützung angewiesen. "In der durch die Pandemie beeinflussten Situation zeigt sich die Verbundenheit vieler Menschen mit ihrem Tierheim. So erreichen uns viele Kleinstspenden von Tierfreunden, die selbst nicht auf Rosen gebettet sind und ihre Spende mit unterstützenden und mutmachenden Kommentaren versehen. Das spornt uns alle an", so die Vorsitzende Astrid Paparone. Und sie fügt hinzu: "Jetzt ist es Zeit, unser Tierheimauto durch ein neues Fahrzeug zu ersetzen. Dafür suchen wir Sponsoren und Partner, die uns bei der Anschaffung finanziell unterstützen möchten. Das Auto ist kein Luxusgut, sondern ist absolut notwendig für die täglichen Belange eines Tierheimes. Es wird hauptsächlich im Tiertransport eingesetzt, sei es, um die OP-Tiere zu unserer Vertragstierärztin zu bringen und wieder abzuholen, Fundtiere aus den Vertragskommunen oder Tiere aus Animal-Hoarding-Fällen abzuholen." Auch für das Überstellen oder Abholen von Tieren aus anderen Tierschutzorganisationen oder Tierheimen wird ein Fahrzeug benötigt.

"Aufgrund der hohen Auslastung durch Tiertransporte ist es wichtig und notwendig, dass das neue Fahrzeug mit einer Klimaanlage ausgestattet wird. Diese wird in unserem Fiat von Mensch und Tier schmerzlich vermisst, ergänzt Harald Liebermann.

Das Fahrzeug wird ebenso benötigt für Einkäufe von Reinigungs- und Hygieneartikeln in Großmärkten, von Tierfutter und Ausstattungsprodukten für unsere Zimmer sowie für Einkäufe in Baumärkten. Auch zur Abholung von größeren Sachspenden aus privaten Haushalten ist es für die Tierheimmitarbeiter eine große Hilfe. Um diese Neuanschaffung zu ermöglichen, werden dringend Partner und Sponsoren gesucht.

Die Unterstützung der Partnerfirmen wird mit deren Logo auf dem neuen Fahrzeug angezeigt. Gleichzeitig werden die Partner, wenn gewünscht und unter Beachtung der DSGVO, auf der Homepage und der Facebookseite des Tierschutzvereins veröffentlicht. Wer nicht auf dem Fahrzeug abgebildet sein möchte, kann seine Verbundenheit gerne mit einer zweckgebundenen Spende dokumentieren. Selbstverständlich werden wir alle Partner, Freunde und Sponsoren zur offiziellen Fahrzeugübergabe einladen, so Thorsten Köhler aus Grünberg (Telefon 06401/ 4090560), der die Neuanschaffung als Projektleiter begleitet. "Der Vorstand des Tierschutzvereines und ganz bestimmt auch unsere angestellten Tierpflegerinnen sind dankbar für Ihre Unterstützung", so die Vorsitzende Astrid Paparone.

Spendenkonto: Sparkasse Gießen, IBAN: DE76 5135 0025 0200 5054 24; BIC: SKGIDE5F, Verwendungszweck: Neues Fahrzeug.