Tierheim Gießen schließt, ist aber per E-Mail erreichbar

Das Gießener Tierheim schließt seine Pforten für die nächsten zwei Wochen.

GIESSEN - Giessen (paz). „Wir stehen auch weiterhin zur Verfügung, wenn es sich um einen Notfall handelt“, betont Astrid Paparone, Vorsitzende des Tierschutzvereins Gießen. Nachdem die Bundesregierung dazu aufgerufen hat, soziale Kontakte weitestgehend zu meiden, hat das Gießener Tierheim beschlossen, seine Pforten für die nächsten 14 Tage zu schließen.

Unter der E-Mail-Adresse info@tsv-giessen.de sei das Tierheim aber jederzeit zu erreichen, so Paparone. Wer sich für eines der zu vermittelnden Tiere interessiere, darunter fielen auch die erst kürzlich gefundenen Kaninchen (wir berichteten), könne im Vorfeld ein Selbstauskunftsformular ausfüllen und an das Tierheim schicken.

In Anbetracht eines reduzierten Personalstandes kann die Homepage allerdings nicht jeden Tag aktualisiert werden. „Wir bemühen uns aber so schnell wie möglich, zu agieren“, betont sie. In Notfällen sei das Tierheim auch täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar. „Danach ist die örtliche Polizeidienststelle zuständig“, erklärt sie.

Selbstverständlich würden die Tiere weiterhin gut versorgt und beschäftigt. So gingen neben Mitarbeitern zwei ausgewählte Hundebegleiter jeden Tag mit den Hunden spazieren. Es bestehe aber kein direkter Kontakt mehr. „Den Hundebegleitern werden die Vierbeiner an der Schleuse im Eingangsbereich übergeben“, unterstreicht Paparone. „Wir achten auf die maximale Sicherheit für die Menschen und eine gute Auslastung für die Tiere.“