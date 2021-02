TIG-Reihe startet nächsten Dienstag

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Am 23. Februar startet die Workshop-Reihe „TIG akademie“ mit der virtuellen Veranstaltung „Mit praxisnahen Tipps zum Onlineshop, den Besucher & Suchmaschinen lieben werden“. Referent Daniel Stöltzner, Inhaber der Agentur „3VIERTEL Online Marketing“, stellt von 17 Uhr bis 19 Uhr die kanadische E-Commerce-Lösung „Shopify“ des deutschen Gründers Tobias Lütke vor, welche sich mit über 1 Million betriebener Shops einer steigenden Beliebtheit erfreut, unter anderem aufgrund einer intuitiven Bedienung, zahlreicher Schnittstellen und einer reibungslosen Kundenreise von der Produkt-Auswahl bis zum Checkout.

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Gießen wendet sich das Technologie- und Innovationszentrum Gießen (TIG) mit dieser Veranstaltungsreihe vorwiegend an die jungen Unternehmen der Region. Die TIG akademie 2021 umfasst in ihrem siebten Jahr neun Seminare und Workshops. Auch in diesem Jahr startet die Reihe digital. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.