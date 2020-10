"TikTok"-Auftritt überzeugt Jury

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Volksbank Mittelhessen hat es unter die besten Unternehmen beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation geschafft. Der renommierte Preis zeichnet herausragende Online-Projekte, clevere Kampagnen und erfolgreiche Digitalstrategien aus. Eine hochkarätig besetzte Jury kürte jetzt die "TikTok Kampagne des Jahres". Der TikTok-Auftritt der Volksbank Mittelhessen landet auf Platz 2. Veranstalter sind die Quadriga-Hochschule und das Magazin pressesprecher. Die Volksbank Mittelhessen hat sich damit unter mehr als 700 Bewerbern durchgesetzt.

Im Finale trat die Voba gegen Schwergewichte wie Mercedes Benz oder Otto an. "Schon die Nominierung für die Shortlist hat uns sehr stolz gemacht. Schließlich gehören wir damit zu den besten deutschen Unternehmen auf TikTok", berichtet Volksbankvorstand Dr. Peter Hanker. "Ein irrer Erfolg. Ich gratuliere dem gesamten Team und vor allem den Auszubildenden, die unseren TikTok-Kanal so bekannt gemacht haben. Da zeigt sich mal wieder, dass sich das Vertrauen in die junge Generation mehr als auszahlt"

Ein Team von neun Auszubildenden befüllt mit großem Engagement und Spaß den Kanal täglich mit neuen, kreativen Videos. Bei der Zielgruppe kommen diese Beiträge offensichtlich an: Sieben Millionen mal wurden die Videos bereits angeklickt. TikTok gehört zu den am stärksten wachsenden Plattformen weltweit. Auf keinem anderen Kanal erreicht die Volksbank Mittelhessen so viele Vertreter der Generation Z. Die Nutzer sind im Schnitt zwischen 15 und 25 Jahre alt.