Til Schweiger erinnert auf Instagram an seine Gießener Zeit

Gut gelaunt erinnert sich Til Schweiger an seinen ersten Job in Gießen. Screenshot: instagram/tilschweiger

GIESSEN - Geschichten, die auch nach Jahrzehnten noch bis ins kleinste Detail präsent sind und für Lachanfälle sorgen. Zeiten, die man nie vergisst - vermutlich jeder hat sie erlebt. Auch Til Schweiger. Unter dem Titel "Memories, Gießen 1982", versehen mit einem Herz-Emoji, erinnert sich der aus Heuchelheim stammende Filmemacher in einem Instagram-Video sichtlich amüsiert an seinen ersten Job in der Gießener Kultkneipe "Ulenspiegel". Der am Samstag gepostete Clip ist Stand Sonntagmorgen bereits mehr als 79000 Mal aufgerufen worden. In der knapp dreiminütigen Selfie-Aufnahme erzählt Schweiger seinen 408000 Followern: "Ich habe mit Ende 17, kurz vor meinem 18. Geburtstag, meinen ersten Job gekriegt, im 'Ulenspiegel', als Kellner oder Barkeeper." Er beschreibt die Räumlichkeiten der "Gießener Kleinkunstbühnen-Theater-Kneipe", die für ihn letztlich auch eine Art Station auf dem Weg zur Schauspielkarriere gewesen sei. "Das war übrigens auch die Bühne, wo ich vor 30 Leuten meine ganzen Vorsprech-Rollen vorgesprochen habe." Til Schweiger weiß noch, dass er "mega nervös" war, "weil die mich ja alle kannten, wie ich normal bin". Der 56-Jährige spart nicht an Selbstironie, als er lachend von "donnerndem Applaus" berichtet. Den habe er allerdings nicht erhalten, weil seine schauspielerische Darbietung die Anwesenden so begeistert habe. Vielmehr hätten alle verwundert gesagt: "Til, wir wussten gar nicht, dass Du so deutlich reden kannst!"

Schweiger beömmelt sich dann noch ausgiebig über einen nervigen Gast ("So ein Honk!"), dem er in seiner ersten "pickepackevollen" Schicht im "Ulenspiegel" die Getränkte brachte - und letztlich Wasser statt Tequila servierte. Seinen Fans gefällt das humorvolle Video. Am Sonntagmorgen haben sich bereits über 350 Kommentare angesammelt, davon sind viele von Gießenern verfasst worden. "Der gute alte 'Ulenspiegel'", schreibt jemand. Ein anderer Nutzer fragt: "Kennst Du noch das 'Red Brick', die 'Zwibbel' oder das 'Karussell' in Kinzenbach? Was hat man sich da die Nächte um die Ohren geschlagen." Und etwas wehmütig wird kommentiert: "Es waren großartige Zeiten... Wir hatten das Gefühl, alles ist möglich." Vielleicht teilt Til Schweiger demnächst ja noch weitere Episoden aus seiner Jugend in Gießen. "Like - if you want more stories" hat er als Aufforderung zu seinem Video gepostet.