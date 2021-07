Tipps, damit Betrüger auch in Gießen keine Chance haben

Vorsicht Falle: Wenn Fremde an der Haustür auftauchen, sollten ihnen gerade Senioren mit Skepsis begegnen. Symbolfoto: dpa/Schierenbeck

GIESSEN - Ältere Menschen werden deutlich häufiger Opfer von Diebstählen oder Betrug. Wie man sich vor falschen Polizeibeamten, dem Enkeltrick oder Gewinnversprechen effektiv schützen kann, erklärten die Kriminalhauptkommissare Claudia Zanke und Jan-Oliver Karo, kriminalpolizeiliche Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen, in einer Online-Veranstaltung. "Es gibt unzählige Varianten, mit denen Betrüger und Diebe versuchen, an das Vermögen ihrer Opfer zu gelangen", so Claudia Zanke. Dabei gingen die leider rhetorisch geschickten und mitunter sogar geschulten, fingerfertigen Täter oftmals sehr rücksichtslos vor.

Vor Taschendiebstahl könne man sich am ehesten schützen, indem man sein Geld in der Jackeninnentasche oder im Brustbeutel und nicht in der hinteren Hosentasche aufbewahre. Eine Handtasche sei immer dicht am Körper und natürlich geschlossen zu tragen. "Legen Sie Ihr Portemonnaie nie in den Einkaufswagen", warnt die Expertin. Und: "Halten Sie Abstand, wenn Sie beim Einkauf jemand nach Toilettenpapier oder ähnlichem fragt."

Wichtig sei es auch, dass Geld nie im Rucksack aufbewahrt und die Handtasche im Restaurant nicht über die Stuhllehne gehängt werden. "Auch wenn Sie auf der Straße jemand nach dem Weg fragt, halten Sie Abstand." Beliebt sei es ebenfalls, möglichen Opfern "aus Versehen" ein Getränk überzuschütten, dieses wegzuwischen und auf diese Weise zu versuchen, an das Geld in der Jackentasche zu gelangen. "Falls es doch zum Diebstahl kommt, wählen Sie sofort die 116116, um sämtliche Karten - von der Kredit- über die Bank- bis hin zur Handykarte sperren zu lassen. Und machen Sie vor Reisen ins Ausland von allen Karten eine Kopie."

Auch Trickdiebstahl in Form des "Glas-Wasser-Tricks" sei eine bevorzugte Methode, um Geld zu ergaunern. Hier täusche der Täter eine Notlage vor, zum Beispiel Übelkeit oder Schwindel, um ins Haus zu gelangen. Das Gleiche gelte für den "Zettel- oder Geschenkabgabe-Trick". In diesem Fall möchte der Täter angeblich eine Nachricht für den Nachbarn hinterlassen und während das Opfer Zettel und Stift holt, verschafft sich eine weitere Person Zutritt in die Wohnung, um Wertsachen zu entwenden. "Am besten lassen Sie unbekannte Personen nie in die Wohnung", rät die Kriminalhauptkommissarin. Das sei im Übrigen auch bei vermeintlichen - also falschen - Mitarbeitern der GEZ, der Stadtwerke, der Polizei oder anderen zu beherzigen. "Öffnen Sie nur mit vorgelegter Türsperre und lassen Sie sich immer Dokumente zeigen, im Falle der Polizei den Dienstausweis." Darüber hinaus sollte man keine Hemmungen haben, bei der jeweiligen Firma oder Behörde anzurufen und nachzufragen, ob wirklich gerade einer ihrer Mitarbeiter unterwegs sei. "Fragen Sie lieber einmal mehr nach." Polizisten würden an der Haustür nie Geld oder Wertsachen einfordern. Wichtig sei es ferner, fremden Personen nie Auskünfte über die persönliche oder finanzielle Situation zu erteilen. Bei eingehenden Anrufen sei zu beachten, dass die Polizei nie unter der Nummer 110 anrufe. Mittlerweile seien Betrüger in der Lage, diese Nummer bei Telefonaten anzugeben.

Beim wohlbekannten Enkeltrick gingen die Täter mit der Zeit und würden Nachrichten sogar über WhatsApp schreiben. Zunächst melde sich der angebliche "Enkel" oder "Neffe" und informiere darüber, eine neue Nummer zu haben. In einer weiteren Nachricht bitte er dann beispielsweise darum, eine Rechnung für ihn zu begleichen. Aber auch per Telefon würden es die Betrüger weiterhin probieren. Deshalb gelte es, vor einer finanziellen Transaktion immer Rücksprache mit den Familienangehörigen zu halten. Claudia Zanke weist in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit hin, von einem solchen Betrug - auch wenn es nicht zum Schadensfall kommt - umgehend die Polizei wissen zu lassen.

Gleichzeitig appelliert die Beamtin: "Wechseln Sie Fremden nie Geld." Der Fremde könne auf Raub aus sein oder Falschgeld zurückgeben. "Falschgeldüberprüfer", die ins Haus gelangen möchten, seien sofort zu melden. Weder Banken, Behörden oder Polizei würden vor der Haustüre stehen mit der Absicht, Geld zu prüfen. Die Expertin empfiehlt, wenn möglich, immer den gleichen Bankautomaten zu nutzen. "Dann fällt Ihnen sofort auf, wenn dieser manipuliert wurde."

Gefährlich seien weiterhin GewinnbenachrichtigungenHier müsse sich jeder zunächst fragen, ob man überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen hat. "Trauen Sie keiner 0900er-Nummer und geben Sie nie Kontaktdaten oder Geld heraus." Vorsicht sei zudem bei Kaffeefahrten - die es immer noch gebe - geboten. Kein Reiseanbieter habe etwas zu verschenken. "Am besten fahren Sie erst gar nicht mit."