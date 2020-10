Tipps für die Pflege von Igeln

Jetzt wieder draußen unterwegs: Igel. Foto: dpa

GIESSEN - Im Herbst sind wieder die Igel unterwegs. Da viele Menschen unsicher sind, ob und wie man dem Tier helfen kann, gibt die Untere Naturschutzbehörde Informationen zu seinem Schutz.

Igel gehören nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders geschützten Arten. Daher ist es verboten, Igel aus der Natur zu entnehmen. Das Wildtier darf keinesfalls als Haustier gehalten werden. Allerdings macht das Gesetz eine Ausnahme bei verletzten, kranken oder untergewichtigen Tieren. Diese darf man aufnehmen, gesundpflegen und im Frühjahr wieder in die Natur entlassen. Hat ein Ende des Herbsts gefundener Igel ein Gewicht von unter 600 Gramm, sollte er unbedingt in Menschenobhut genommen werden. Ein Tierarztbesuch mit einem untergewichtigen Igel ist in jedem Fall anzuraten.

Als Nahrung für den Igel eignet sich nasses Katzenfutter, gemischt mit Haferflocken oder auch ein Rührei ohne Salz. Auf keinen Fall darf der Igel Milch erhalten, auch wenn er sie gerne trinkt, da er den darin enthaltenen Milchzucker nicht verdauen kann. Milch verursacht dann heftigsten Durchfall und kann zum Tod des Tiers führen.

Der Igel ist ein nützlicher Gartenbewohner, der unter anderem unliebsame Insekten und Schnecken vertilgt. Am wohlsten fühlt er sich in eher unaufgeräumten und strukturreichen Gärten. Allerdings lauern auch zahlreiche Gefahren auf den kleinen Gesellen. Neben dem Straßenverkehr und Giften (etwa Schneckenkorn), die im Garten zum Einsatz kommen, sind offene Schächte und Schwimmbecken, in welche sie hineinfallen können lebensgefährlich.

INFO D Das "Igel"-Merkblatt der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Gießen gibt es im Internet über giessen.de, per E-Mail (Umweltamt@giessen.de) oder Telefon (0641 306 1118). Weitere Infos zur richtigen Fütterung eines Igels gibt es im Internet unter www.pro-igel.de.

Deswegen sollten Lichtschächte und ähnliches immer igelsicher abgedeckt und auch kontrolliert werden. Ebenso kann ein Mähroboter (besonders nachts) zu einer Todesgefahr für das Wildtier werden. Von der Nutzung solcher Gerätschaften rät die Untere Naturschutzbehörde aus Gründen des Artenschutzes generell ab, stellen sie doch eine Gefahr für alle Kleintiere und Insekten dar.

Bevor also unter Hecken und Gebüschen eventuell noch ein letztes Mal gemäht und Laubhaufen entfernt werden, sollte nachgesehen werden, ob sich dort nicht bereits ein Igel versteckt hat. Im eigenen Garten kann im Herbst immer etwas Gutes für Igel getan werden, denn gesunde, ausgewachsene Igel verstecken sich gerne den Winter über in dichten Laubund Astwerkhaufen. Es hilft den Tieren sehr, wenn im Winter einfach mal in einer Ecke Reisig und Laubhaufen im Garten liegen bleiben. Ein kuscheliges mit Laub bedecktes Igelkörbchen bietet ebenso einen guten Unterschlupf für den Winter:

Das Amt für Umwelt und Natur verlost unter Teilnehmern aus Gießen zehn Igel-Überwinterungskörbe. Dazu sollte eine E-Mail geschrieben werden, mit Angabe des Namens, der Kontaktdaten und der Angabe, wo auf dem Grundstück der Igelkorb aufgestellt werden soll. Die Adresse: umweltamt@giessen.de oder per Post an Amt für Umwelt und Natur, Berliner Platz 1, 35390 Gießen. Einsendeschluss ist der 30. Oktober.