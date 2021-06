Tipps zur Altersvorsorge

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Verbraucherzentrale Hessen bietet am Dienstag, 8. Juni, von 17 bis 18 Uhr einen Online-Vortrag zum Thema "Altersvorsorge - gut zu wissen" an. Die Teilnahme ist nach Anmeldung kostenfrei. Anmeldungen auf www.verbraucherzentrale-hessen.de/online-seminare-he.

"Zahlungen aus einer privaten Rentenversicherung unterliegen anderen Abzügen als die aus einer betrieblichen Altersvorsorge", erklärt Brigitte Mayer, Altersvorsorgeberaterin bei der Verbraucherzentrale Hessen. "In unserem Online-Vortrag erklären wir das Zusammenspiel der verschiedenen Systeme und Komponenten."

"Wir werfen in unserem Online-Vortrag die wichtigsten Fragen rund um die Abzüge in der Altersvorsorge auf, damit Vorsorgesparer besser gerüstet sind, ihre individuellen Pläne umzusetzen und damit sie die für sie passenden Produkte wählen können", so Brigitte Mayer weiter.