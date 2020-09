Tischler-Innung Gießen überreicht Nachwuchs die Gesellenbriefe

Mit dem Gesellenbrief in der Hand: 16 Tischler und drei Tischlerinnen absolvierten den Prüfungsjahrgang 2020 mit Erfolg. Foto: Ewert

GIESSEN. In diesem Jahr ist bekanntlich alles etwas anders. Gleichzeitig wird die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es im nächsten Jahr wieder "normal" werden und sein könnte. Gemeint in diesem Fall ist die Überreichungsfeier der 19 Gesellenbriefe der Tischler-Innung Gießen an den beruflichen Nachwuchs des Traditionsgewerks. Viele Jahre lang fand diese Freisprechungsfeier gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der "verwandten" Landesinnung Hessen Parkett- und Fußbodentechnik in der Theodor-Litt-Schule, der beruflichen Schule beider Gewerke, in Gießen einschließlich eines kleinen künstlerischen Rahmenprogramms statt. In diesem Corona-Jahr waren die Tischler alleine - aber nicht allein gelassen.

Denn in ihren jeweils kurzen Ansprachen brachten Innungsobermeister Andreas Römer, Kreishandwerksmeister Kay-Achim Becker (beide Beuern), Dr. Martin Pott, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Wiesbaden und Björn Hendrischke (Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen) ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass sich junge Menschen für einen Handwerksberuf entschieden haben und im Falle der 16 Tischler und drei Tischlerinnen nun mit dem Gesellenbrief einen ersten wichtigen Schritt auf einem hoffentlich erfolgreichen Berufsweg erfolgreich getan haben. Der Gesellenbrief ist die grundlegende erste Sprosse auf der Karriereleiter im Handwerk. Diese nun weiter zu erklimmen, habe jeder die Chance.

Weitere Chancen

Innung, Kreishandwerkerschaft und Handwerkskammer seien bereit und in der Lage, dabei unterstützend und helfend zur Seite zu stehen und einem motivierten, zielstrebigen und fleißigen Berufsnachwuchs auf vielfältige Weise unter die Arme zu greifen. Der Erwerb des Meisterbriefes sei dabei ein lohnendes Ziel, zumal es mittlerweile auch deutlich verbesserte Möglichkeiten zur finanziellen Förderung dieser für das Handwerk insgesamt so wichtigen Weiterbildung gibt.

DIE ERFOLGREICHEN GESELLEN Die erfolgreichen Tischlergesellen des Prüfungsjahrganges 2020: Moritz Heisiph (Steinbach, Ausbildungsbetrieb Matthias Becker, Gemünden), Timon Leonhard Fabel (Atzbach) und Felix Eichhorn (Burkersdorf, beider AB Adam Innenausbau Georg Frank, Biebertal), Leon Hofmann (Freienseen) und Daniel Weck (Schotten, beider AB Ingo Hofmann, Freienseen), Frederik Katz (Vetzberg, AB Tobias Herbert, Steinbach), Nils Dominik Kraft (Londorf, AB Heinz Kraft, Florstadt), Tristan Krieb (Allertshausen, AB Mark Weirich, Odenhausen/Lumda), Elisa Kuhl (Lollar-Röderheide, AB Björn Wilker, Lollar), Ines Meitner (Ober-Hörgern, AB Ralf Schenk, Gießen), Marlene Schadeck (Gießen, AB Haack, Laubach), Kevin Schimmel (Großen-Linden, AB Zeiß, Leihgestern), Marvin Schmidt (Krofdorf-Gleiberg, AB Bernhard Ruhland, Kirchvers), Thorsten Stopfkuchen (Alten-Buseck) und Emilio Tschauner (Wißmar, beider AB Michael Kaminski, Gießen), Sebastian Windberger (Lich, AB Gerhard Windberger, Lich), Finn Grützner (Gießen, AB PP Solutions, Großen-Buseck), Jan Philipp Klös (Gießen, AB Oliver Gorr, Grünberg) und Thore Summa (Freienseen, AB Ralf Haus, Gießen). (wf)

Die Meisterqualifikation öffne Türen und schaffe die Voraussetzung, es auch im Tischlerhandwerk weit zu bringen, was natürlich nicht zuletzt auch die finanziellen (Aufstiegs-)Möglichkeiten einschließe. Der Meister ihres Faches könne leitende Funktionen in seinem Betrieb übernehmen, den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und/oder auf der Bildungs- und Karriereleiter noch weiter aufsteigen. Denn mit dem Meisterbrief ist zugleich die Berechtigung zur Aufnahme eines Hochschulstudiums verbunden.

Die Redner motivierten die Junggesellinnen und Junggesellen, sich nun nicht auf den ersten, wenngleich sehr wichtigen Lorbeeren der bestandenen Gesellenprüfung auszuruhen, sondern sich sogleich neue Ziele zu stecken. Der Beruf sei wichtiger Teil des Lebens, schaffe Sicherheit für die Zukunft und auch Zufriedenheit im Hier und Heute. Wer seinen Beruf gerne ausübe, sich seiner Verantwortung gegenüber Vorgesetzten, Kollegen - auch als Vorbild für die nachfolgenden Auszubildenden - und natürlich dem Kunden bewusst sei und danach handele, werde dazu beitragen, für sich und andere ein positives Arbeits- und Lebensumfeld zu schaffen und zu erhalten.

Um es nicht zu unterschlagen: Die innungsbeste Gesellenprüfung lieferte Timon Leonhard Fabel aus Atzbach ab, der bei der Firma Adam Innenausbau, Inhaber Georg Frank, in Rodheim-Bieber ausgebildet wurde.