Tischlerinnung Gießen bewertet Gesellstücke

GIESSEN - "Lino trifft Esche im Flur" lautete der Beitrag von Mauricio Proano zum Berufswettbewerb "Die Gute Form", bei dem das beste Gesellenstück der Tischler in diesem Jahr bewertet wurde. Der junge Handwerker hatte mit seiner Idee und der Umsetzung die Nase vorn, und sein Werkstück, ein Flurschrank aus Esche, überzeugte die drei Juroren, die ihm Platz 1 zusprachen.

Die Jury bestand aus ehrenamtlichen, unabhängigen Personen, die eine besondere Beziehung zu Gestaltung und Handwerk haben und durch Beruf und Tätigkeit in ihrer Urteilsfähigkeit anerkannt sind. 24 Arbeiten hatten die Juroren zu beurteilen, die ersten drei erhielten eine Prämierung. Daneben gab es die Möglichkeit, an Teilnehmer, die nicht in einem zur Innung zählenden Betrieb arbeiten, für ein exzellent gestaltetes Gesellenstück eine besondere Belobigung auszusprechen.

Der Berufswettbewerb "Die Gute Form" soll den Stellenwert, den Gestaltung im Handwerk hat oder haben sollte, ins Blickfeld rücken und bewusster machen, heißt es in den Zielen. Er soll als Motivation verstanden werden, sich vermehrt mit Gestaltung auseinanderzusetzen. Zudem versteht er sich als Anregung an die angehenden Schreinerinnnen und Schreiner, sich ernsthaft Gedanken zu einer zeitgemäßen Formgebung ihrer Gesellenstücke zu machen, sie frühzeitig für gestalterische Fragen zu motivieren und ihnen klarzumachen, dass ihr Beruf etwas mit Formgebung und Gestaltung zu tun hat. Die Auszubildenden und ihr Lehrmeister werden als verantwortliche Einheit bei der Gestaltung angesehen. Junge Tischlerinnen und Tischler, die ihre Gesellenprüfung vom Herbst des Vorjahres bis zum Sommer des Wettbewerbsjahrs abgelegt und zum Zeitpunkt der Gesellenprüfung das 25. Lebensjahr noch nicht überschritten haben und deren Ausbildungsbetrieb Mitglied einer Tischlerinnung im Landesfachverband "Leben Raum, Gestaltung Hessen" ist, durften zeigen und bewerten lassen, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben. Die Wettbewerbsarbeit ist das Gesellenstück, das in der Gesellenprüfung mindestens die Note "befriedigend" erreichte. Es soll formal dem heutigen Zeitgeschmack entsprechen. Nicht zugelassen werden Nachbildungen vergangener Stilepochen.

Uwe Bock, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, freute sich bei der Präsentation der Arbeiten in der Theodor-Litt-Schule über die "reiche Auswahl auf hohem Niveau" und sprach von "tollen Arbeiten". Klassenlehrer Thorsten Henrich begleitete die jungen Handwerker bei ihrer Ausbildung. Erfreut von der Kreativität und Vielfältigkeit zeigte sich Sven Keßler, Obermeister der Tischlerinnung Gießen, und händigte die Urkunden für die Preisträger aus. Viele Schreibtische, Tische, Schränke, aber auch eine Haustür fertigten die jungen Menschen und gaben damit Einblicke in die vielfältigen Möglichkeiten ihres Berufes. Platz 2 erreichte Jana Stoidner mit einem Esszimmerausziehtisch aus Kirsche. Ronja Gorchs kam auf Platz 3 mit ihrem Wohnzimmerschrank. Den Barschrank mit Hebesäule von Georg Siek bewertete die Jury als exzellent gestaltetes Gesellenstück und belobigte ihn dafür.