Tod nach Biopsie: Witwe des Patienten klagt gegen UKGM Gießen

GIESSEN - Der 80 Jahre alte Patient war schwer krank. "Austherapiert", wie ein Mediziner vor der 5. Zivilkammer des Gießener Landgerichts sagt. Bei einer Routineuntersuchung im Frühjahr 2016 wurde eine neue Metastase an einer Rippe des Mannes entdeckt. Eine Gewebeentnahme per Biopsie am Universitätsklinikum Gießen (UKGM) sollte den Weg für eine "exotischere Behandlung" des Krebskranken ebnen. Doch es kam zu Komplikationen; der Patient starb zwei Wochen später. Ob dies eine unmittelbare Folge der Punktion war, lässt sich aufgrund der erheblichen Vorerkrankungen letztlich kaum klären. Nach Überzeugung der Vorsitzenden Richterin Beate Bremer und ihrer beiden Beisitzer steht nach dreistündiger Verhandlung allerdings fest, dass der Patient damals nicht ausreichend über die bevorstehende Operation aufgeklärt worden ist. Seine Witwe soll, das schlägt die Kammer vor, 25 000 Euro - Schmerzensgeld sowie Beerdigungskosten - erhalten. Die Frau hatte wegen Aufklärungs- und Behandlungsfehlern geklagt, unter anderem weil ihr Ehemann trotz schlechter Gerinnungswerte operiert worden war.

Vier Liter Blut verloren

Der 80-Jährige sollte eine sogenannte "Drittlinientherapie" erhalten, eine Behandlung, die zur Anwendung kommt, wenn "herkömmliche" Methoden ausgeschöpft sind. Damit die Krankenkasse die Kosten hierfür trägt, sei es wichtig gewesen herauszufinden, ob die Metastase von dem Nierentumor oder Prostatakarzinom herrührt, führt Dr. Thomas Mayer in seinem medizinischen Gutachten aus. Tatsächlich hält er die Blutwerte am Tag des Eingriffes für "nicht ideal". Die am 11. Mai 2016 am UKGM durchgeführte Punktion schätzt der Facharzt für Innere Medizin aber dennoch als "nicht vorwerfbar" ein. Dies allerdings unter der Voraussetzung, "dass man den Patienten genauer beobachtet hätte". Konkret findet der Sachverständige in einem solchen Fall die postoperative Kontrolle per Ultraschall nach etwa vier Stunden für angebracht. Wie der Radiologe, der die Operation unter Lokalanästhesie durchgeführt hat, vor Gericht erklärt, ist der krebskranke Mann allerdings bereits nach rund zwei Stunden entlassen worden. Die vorherige Abschlussuntersuchung per Computertomografie habe keinerlei Auffälligkeiten gezeigt. "Der Patient war ein Risikopatient", räumt der Oberarzt ein, "die Punktion selbst ist aber unproblematisch verlaufen". Die Blutwerte des Mannes habe er im Vorfeld als grenzwertig, aber "gut genug" eingeschätzt. Die Hämatologen hätten den 80-Jährigen ebenfalls für den Eingriff "freigegeben", so der Oberarzt. "Ich will die Verantwortung aber niemand anderem in die Schuhe schieben."

Eine "echte Alternative" wäre nach Auffassung des Sachverständigen die Verschiebung des Eingriffs um wenige Tage gewesen - in der Hoffnung auf eine Besserung der Blutwerte. "Man hätte den Patienten informieren müssen, dass mit der Punktion noch gewartet werden kann." In den beiden Aufklärungsgesprächen spielte diese Möglichkeit aber offenbar keine Rolle. Den Aufklärungsbogen konnte Mayer in den Unterlagen nicht finden.

Der schwer vorerkrankte Patient erholte sich nicht mehr. Zwölf Stunden nach der Punktion erlitt er einen Kreislaufzusammenbruch und musste reanimiert werden. In einer Not-OP wurden mehr als vier Liter Blut aus seinem Brustkorb abgesaugt. Diese massive innere Blutung "zeigt, dass die Gerinnungssituation nicht in Ordnung war", verdeutlicht der Gutachter. Vermutlich während der Revisionsoperation - eine Rippe musste entfernt werden - kam es zu weiteren Komplikationen, der rechte Lungenflügel perforierte. Fortan musste der Patient beatmet und intensivmedizinisch betreut werden, zwei Wochen später starb er an Multiorganversagen.

Ein kausaler Zusammenhang zwischen diesem "sehr negativen Verlauf" und der vorangegangenen Punktion sei dennoch schwer herstellbar, fasst der Sachverständige zusammen. "Das Risiko steigt auch nach banalen OPs mit dem Alter." Die Rechtsanwältin der Ehefrau hält dies für zu kurz gedacht: "Wir wollen hier nicht in das Fahrwasser geraten, dass der Mann einfach alt war."

Nach Auffassung der Richter wurde der 80-Jährige im Vorfeld "nicht ordnungsgemäß aufgeklärt". Der Eingriff habe demnach "ohne wirksame Einwilligung" des Patienten und somit unrechtmäßig stattgefunden. Der Klägerin geht es vor allem um die Beerdigungskosten in Höhe von 9 000 Euro, "über das Schmerzensgeld kann man dann noch einmal reden", sagt ihre Anwältin. Doch die Vertreterin des UKGM lehnt eine gütliche Einigung ab. Die Kammer will ihr Urteil Ende November verkünden, hat aber bereits signalisiert, eine Zahlung von 25 000 Euro an die Witwe für angemessen zu halten.