Tod nach Heroinkonsum in Dealerwohnung in Gießen

Zu spät: Nachdem die Rettungskräfte endlich benachrichtigt wurden, konnten sie der jungen Frau nicht mehr helfen.

GIESSEN - Ihre Begegnung schien für beide ein Glücksfall. Gegenseitig konnte sich das junge Paar stützen und über manche Hürde hinweghelfen. Schließlich wollten die zwei freiwillig ihre Sucht für immer überwinden. Die 28-Jährige hatte die namhafte Einrichtung am Rande der Rhön aufgesucht, um es zu schaffen, künftig ohne Alkohol zu leben. Der einige Jahre ältere Mann, dem die unzähligen Heroinspritzen längst anzumerken waren, hoffte dort, von den Drogen loszukommen. Am Nikolaustag 2018 hatten sie sich in der Suchtklinik kennengelernt. "Wir haben uns gleich gut verstanden", erinnert sich der 36-Jährige vor dem Gießener Landgericht. Als seine neue Partnerin bereits kurz vor Weihnachten nach Hause durfte, konnte er sie nach München zurückfahren und "zur Belastungserprobung" gar über Nacht bleiben. Und da er selbst pünktlich zu Silvester entlassen wurde, machte sich der gelernte Einzelhandelskaufmann aus Schöffengrund sogleich auf den Weg, um in der bayerischen Landeshauptstadt den Jahreswechsel mit ihr zu verbringen.

Doch das gemeinsame Glück und der vereinte Kampf gegen die Abhängigkeit scheiterten schnell. Die junge Frau starb wenige Tage danach - als die beiden einen Dealer in Gießen aufgesucht hatten. Ein Haftbefehl verhinderte die schnelle Benachrichtigung der Rettungskräfte. Als der Notarzt dann doch noch eintraf, war es längst zu spät. Und ihr damaliger Freund musste sich nun vor der Schwurgerichtskammer verantworten, weil er durch das Überlassen von Drogen zum unmittelbaren Verbrauch leichtfertig den Tod der 28-Jährigen verursacht haben sollte.

Diskussion um Haftbefehl

Der sperrig formulierte Vorwurf, der sich im Betäubungsmittelgesetz findet, wird nur äußerst selten überhaupt zur Anklage gebracht. Daher sahen sich die an dem Verfahren beteiligten Juristen allesamt zum ersten Mal mit diesem Verbrechenstatbestand konfrontiert, der immerhin mit einer Mindeststrafe von zwei Jahren belegt ist. Tatsächlich passiert es gar nicht selten, dass sich beim gemeinschaftlichen Konsum von Heroin, Kokain oder Ecstasy-Tabletten Todesfälle ereignen. Die Ursachen können ganz unterschiedlich sein, strafrechtliche erhebliche Konsequenzen sind aber vornehmlich der Person angedroht, die dem Opfer die Drogen verschafft hat. Dabei muss sich ein Angeklagter besonders leichtsinnig oder gar gleichgültig verhalten haben und die Todesgefahr deutlich vorhersehbar gewesen sein. Letztlich kommt es also entscheidend auf die Umstände des Einzelfalls an.

Die Strafverfolgungsbehörde jedenfalls war zunächst überzeugt, dass der 36-Jährige habe erkennen müssen, welche lebensbedrohlichen Folgen das nacheinander gesniefte Heroin für seine Partnerin haben kann. Die 28-Jährige hatte am 5. Januar 2019 nämlich zuvor mindestens eineinhalb Liter Wein getrunken. Nach zwei Verhandlungstagen aber waren sich Schwurgerichtskammer, Staatsanwaltschaft und Verteidigung einig: Die junge Frau habe offenbar "völlig überraschend" und "blitzschnell" nach der Droge gegriffen. Für den Angeklagten habe keine Möglichkeit bestanden, zu reagieren. Letztlich gehen die drei Berufsrichter und zwei Schöffen von einer "eigenverantwortlichen Selbstgefährdung" des Opfers aus. Deshalb wurde er vom Vorwurf, ihren Tod leichtfertig verursacht zu haben, freigesprochen. Mit der "moralischen Schuld" wird der 36-Jährige gleichwohl fortan leben müssen, betonte die Vorsitzende Richterin Regine Enders-Kunze in der Urteilsbegründung, die sich weitestgehend der Argumentation von Staatsanwältin Daniela Zahrt anschloss.

Es ist keine "klassische Junkie-Karriere", die der dunkelblonde Bartträger hinter sich hat. Erst mit 17 Jahren hat er - nach eigenen Angaben - angefangen zu kiffen, irgendwann gesellten sich die typischen "Partydrogen" dazu, die er nur am Wochenende "einwarf". Erst mit 31-Jahren sei Heroin hinzugekommen, das er einige Monate vor seinem ersten Entzug auch gespritzt habe. Ungewöhnlich ist auch, dass er bis dahin fast durchgehend berufstätig und bislang noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten war.

Das Leben der jungen Frau, die ursprünglich aus Österreich stammt, war hingegen scheinbar schon früh von Suchtproblemen geprägt. "Sie war von 14 bis 21 Jahren heroinabhängig", schilderte der Angeklagte. Danach habe sie das weiße Pulver durch Alkohol ersetzt. Finanzielle Schwierigkeiten musste sie indes nicht fürchten, ihre Eltern hatten ihr eine Wohnung in München gekauft und sie habe "ordentlich Geld" auf dem Konto gehabt. Postwendend nach dem gemeinsamen Entzug sei sie wieder rückfällig geworden. "Sie hat drei Liter Weißwein am Tag getrunken und ist nachts aufgestanden, um nachzutrinken", berichtet der 36-Jährige. Beide hätten erkannt, dass es so nicht weitergehen kann und sich aus diesem Grund an jenem Wintertag auf den Weg nach Mittelhessen gemacht. Und weil seine Freundin bei ihm zu Hause erneut "trocken" werden wollte, war beabsichtigt, bei dem Dealer im Gießener Südviertel noch "Benzos" zu kaufen, die als Beruhigungsmittel auch in der Suchtklinik eingesetzt wurden. Doch kaum angekommen, habe er einen "Riesensuchtdruck" verspürt, sodass er 0,4 Gramm Heroin geordert habe - obwohl er seit dem Entzug "clean" war. Der Verkäufer habe ihn noch gewarnt, dass viele bei der ersten Line sterben würden. "Ich habe also nur die Hälfte konsumiert." Die andere Hälfte habe er einem anderen Besucher angeboten, der 45-Jährige jedoch ablehnte.

"Ich dachte, sie schläft"

Alle drei berichten im schmucklosen Saal 207 des Landgerichts, dass die junge Frau das Heroin für sich eingefordert und sofort nach der CD-Hülle mit der zusammengeschobenen Linie gegriffen habe. "Danach hat sie sich direkt in meinen Arm gelegt, und ich dachte, sie schläft", beteuerte der Angeklagte. Nach einigen Minuten habe er realisiert, dass etwas nicht stimmt. Als er ihr Wasser ins Gesicht geschüttet habe, "hat sie schon die Augen verdreht". Danach müssen sich dramatische Minuten und geradezu irrsinnige Diskussionen abgespielt haben. "Wir haben sie nach draußen gezerrt", weil der Dealer wegen eines offenen Haftbefehls seine eigene Festnahme fürchtete. Mit dem anderen Besucher habe er die Frau in sein Auto verfrachtet, sei aber auf dem kurzen Weg zum Uniklinikum falsch abgebogen. Der 45-Jährige war noch hinter ihm hergelaufen, hatte die Feuerwehr informiert und mit vereinten Kräften legten sie die 28-Jährige auf den Bürgersteig. Bei der Reanimation sei er per Handy von der Leitstelle instruiert worden und wenig später sei auch der Notarzt eingetroffen. Es konnte allerdings nur noch der Tod der Frau festgestellt werden.

"Nach der Vorgeschichte war das Heroin der auslösende Faktor", umreißt Prof. Reinhard Dettmeyer das Ergebnis der Obduktion. Das Opfer habe neben der Droge an jenem Tag noch Medikamente und wohl mehr als den angegebenen Alkohol zu sich genommen. "In der Summe erklärt das plausibel den Todeseintritt", so der Leiter der Gießener Rechtsmedizin. Ob die junge Frau bei unverzüglichem Eintreffen der Rettungskräfte hätte überleben können, lasse sich wiederum "nicht zuverlässig sagen".

Dem Angeklagten haben die Eltern der 28-Jährigen zumindest keinen Vorwurf gemacht. "Sie haben ohnehin befürchtet, dass irgendwann etwas passieren könnte." Seine eigene Familie hat den 36-Jährigen unmittelbar nach dem tragischen Tod der Partnerin erneut in eine Klinik gebracht. Inzwischen hat er eine Langzeittherapie absolviert, hat sich unübersehbar gesundheitlich gefangen und eine Anstellung bei seinem früheren Chef in Aussicht. Zum Prozess haben ihn nicht nur seine Eltern, sondern auch eine neue Partnerin begleitet.

Eine Verurteilung sprach die Schwurgerichtskammer dennoch aus: Wegen des Erwerbs der 0,4 Gramm Heroin wurde gegen den Angeklagten eine Geldstrafe von 1800 Euro (60 Tagessätze zu 30 Euro) ausgesprochen. "Es ist eine ungewöhnliche Situation, dass wir einen Sachverhalt zu beurteilen haben, der mit dem Tod eines Menschen endete und letztlich eine geringe Geldstrafe verhängen", fasste Regine Enders-Kunze zusammen. Aber nicht jedes tragische Geschehen rechtfertige eine strafrechtliche Sanktion.