Tödlicher Verkehrsunfall in Gießen

Die Polizei sucht Zeugen eines tödlichen Verkehrsunfalls in Gießen. Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der Gießener Ludwigstraße, in Höhe der Hausnummer 57, kam es am Sonntagmorgen, 12. Juni, gegen 2.35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Fußgänger spanischer Herkunft aus Langgöns überquerte die Fahrbahn und wurde dabei vom Auto eines 40-jährigen Mazedoniers aus Frankfurt erfasst. Das teilt das Polizeipräsidium Westhessen mit.

Der Fußgänger habe dabei schwerste Verletzungen erlitten und verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Fahrer sei zunächst in seinem Auto vom Unfallort geflüchtet, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung im Nahbereich festgenommen werden.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd, 0641-70 06 35 55, zu melden.