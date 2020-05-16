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Samstag, 16.05.2020 - 16:00
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Tödliches Virus tobte auch in Gießen

Die Kinos hatte die Polizei bereits geschlossen. Die Eisenbahn fuhr auch kaum noch. Und die Schulen in der Universitätsstadt an der Lahn blieben seit Wochen zu: Auch in Gießen forderte die "Spanische" Grippe im Jahr 1918 zahlreiche Todesopfer.

Von Heidrun Helwig
Patienten, die an der sogenannten Spanischen Grippe erkrankt sind, liegen 1918 in Betten eines Notfallkrankenhauses im Camp Funston der Militärbasis Fort Riley in Kansas (USA). Foto: National Museum of Health and Medicine/dpa

Patienten, die an der sogenannten Spanischen Grippe erkrankt sind, liegen 1918 in Betten eines Notfallkrankenhauses im Camp Funston der Militärbasis Fort Riley in Kansas (USA). Foto: National Museum of Health and Medicine/dpa

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Fotos
Patienten, die an der sogenannten Spanischen Grippe erkrankt sind, liegen 1918 in Betten eines Notfallkrankenhauses im Camp Funston der Militärbasis Fort Riley in Kansas (USA). Foto: National Museum of Health and Medicine/dpa

Patienten, die an der sogenannten Spanischen Grippe erkrankt sind, liegen 1918 in Betten eines Notfallkrankenhauses im Camp Funston der Militärbasis Fort Riley in Kansas (USA). Foto: National Museum of Health and Medicine/dpa

Frauen in Brisbane schützen sich mit Mundschutzmasken gegen das tödliche Virus. Foto: Queensland Government/dpa

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Viele der russischen Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg, die auf dem Neuen Friedhof begraben sind, könnten Opfer der Pandemie geworden sein. Foto: Helwig

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