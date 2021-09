"Tolle Visitenkarte, um sich vorzustellen"

Präsentieren den neuen Band der Gießener Kunstreihe (von links): die Künstler Jens Bleckmann, Birgit Gigler, Mirka Holsteinová, Lena Kasperski, Atelierleiterin Andrea Lührig und Stephanie Jackson von Kulturamt Gießen. Foto: Müller

GROSSEN-LINDEN - Großen-Linden. Der neue, mittlerweile zehnte Band der Gießener Kunstreihe ist gleich in zweifacher Hinsicht etwas Besonderes. Nicht nur fällt das Heft mit seiner knalligen Farbe direkt ins Auge, auch hat diesmal ein Quartett Eingang in die Ausgabe gefunden - ein Novum. Die vier Künstler gehen alle im Großen-Lindener Atelier23 der Lebenshilfe Gießen ihrer Leidenschaft nach. Dort werden seit knapp zwei Jahrzehnten Künstler mit Behinderung gefördert. So entstand nun ein facettenreicher Band, der wieder im Rahmen der Künstlerförderung des Kulturamts Gießen entstanden ist.

"Jeder der vier hat seine eigene Disziplin gefunden, was zu sehr unterschiedlichen Darstellungen führt. An dieser Vielfältigkeit erkennt man, dass sich alle toll weiterentwickelt haben und auch immer mutiger werden", freut sich Atelierleiterin Andrea Lührig. In der neuen Ausgabe vertreten sind Jens Bleckmann, Birgit Gigler, Lena Kasperski sowie Mirka Holsteinová. Letztgenannte hat sich auf das Malen von Porträts spezialisiert. Auf den ersten Blick sind es scheinbar willkürliche Gesichter, die keinem Alter oder Geschlecht zuzuordnen sind. Doch auf den zweiten Blick offenbaren sich Details und Emotionen, die ein Gefühl von Melancholie mitschwingen lassen. Auffällig ist auch, dass die gebürtige Tschechin, die seit 2018 im Atelier dabei ist und hauptsächlich mit Acryl- und Aquarellfarben malt, Münder immer geschlossen zeichnet - ihre Figuren scheinen stumm zu sein. "Zur Orientierung fange ich immer mit den Augen an, dann folgt der Rest, erklärt die Gießenerin, zu deren Vorbildern Leonardo da Vinci zählt. "Er hat viele Stile genutzt, was mich sehr inspiriert." Für Atelierleiterin Lührig ist "jeder Blick, den Mirka malt, einzigartig und besonders".

Ganz anders Lena Kasperski, die seit 2011 im Atelier23 dabei ist. Sie widmet sich dem Linolschnitt und -druck. Diese Technik ist mit viel Mühen verbunden und bedarf großer Präzision. Meist liegen ihren Werken Fotografien zugrunde, etwa vom Jahrmarkt, Straßenzügen oder Tieren. Dabei verleiht die Wetzlarerin jedem Bild einen eigenen Ausdruck, der auch comichaft sein kann. "In den Anfängen waren Lenas Linolschnitte einfach gehalten. Mittlerweile arbeitet sie sehr fein und erzählt Geschichten mit ihren Werken", berichtet Andrea Lührig. Inspiration fand Kasperski in der Biografie von Margarete Steiff (1847 - 1909), Gründerin der gleichnamigen Spielwarenfabrik: "Mir gibt diese Frau viel Mut, da sie trotz ihres Handicaps, im Rollstuhl zu sitzen, sehr viel erreicht hat."

Allein mit dem Bleistift arbeitet Jens Bleckmann, der seit über zehn Jahren im Atelier23 zuhause ist. Mit großer Genauigkeit entwirft er architektonische Bilder, in denen sich zahlreiche Details entdecken lassen. Dabei skizziert der in Aßlar lebende Bleckmann oft aus der Erinnerung heraus - umso erstaunlicher ist sein Blick für das große Ganze. "Bestimmte Linienzüge oder Bogenverknüpfungen drücken eine Art von Gefühl aus, weisen auf etwas hin oder wollen auf etwas aufmerksam machen", berichtet der Künstler.

Farbenfroher sind die Bilder der Wißmarerin Birgit Gigler, die mit Ölpastellkreide malt. Ihre Figuren und Porträts sind kraftvoll und auf das Wesentliche fokussiert. Zu sehen sind starke Frauen, die oftmals extravagante Frisuren und Kleider tragen. Auch ihr Blick, die Körpersprache oder die Haltung scheinen Storys zu erzählen. "Ich finde es erstaunlich, was für eine klare Handschrift bei ihr zu erkennen ist", freut sich Andrea Lührig über die Entwicklung der 2006 zur Gruppe gestoßenen Gigler.

"Für die vier ausgewählten Künstler ist dieses Band eine tolle Visitenkarte, um sich und ihre Werke vorzustellen. Da diese Ausgabe etwas Besonderes darstellt, sind auch statt der üblichen 500 Hefte sogar 1000 gedruckt worden", ergänzt Kulturamtsmitarbeiterin Stephanie Jackson. Zu bekommen sind sie beim Kulturamt Gießen im Rathaus, im KiZ, sowie im Atelier23 und in der Galerie23 aus.