Toller Blickfang

GIESSEN (ee). Für ein "nicht nur architektonisches, sondern auch kulinarisches Highlight", von dem sich "der ein oder andere gar nicht vorstellen kann, wie schön es wird", erfolgte am Mittwochnachmittag der erste Spatenstich an der Lahn. Allerdings hat sich für den "Knossos"-Neubau schon einiges getan (wir berichteten), als Bauherrin Christiane Roth, Betreiber und Wirt Petros Kamargiannis gemeinsam mit Architektin Ute Kramm, den beiden Bauleitern der Firma Weimer, Marc Hofmann und Philipp Ort mit Vertretern der Baufirma und des Architekturbüros zum symbolischen Spatenstich schritten.

Unmittelbar zuvor war in der Schlachthofstraße das große Bauschild aufgestellt worden, auf welchem bereits zu sehen ist, was hier in den nächsten Monaten entsteht. Dafür gibt es einen sehr ambitionierten Fahrplan, soll doch alles bereits im Oktober fertig sein. Insgesamt 72 duktile Gusspfähle mit einer Länge von jeweils 13 Metern wurden bereits in den Boden gerammt, worauf sich letztendlich der zweigeschossige Neubau mit vielen Glasflächen erheben wird. Um alles zum gewünschten Ergebnis zu führen "ist das schon eine Herausforderung, bei der Team und Bauherr wichtig sind", lobte Kramm.

Das Areal der einstigen "Pulvermühle" wird mit dem künftigen Glasbau an der Lahn zu einem tollen Blickfang werden, wie das Bauschild bereits verrät. Mit der Wahl von aplus architektur und der Firma Weimer, von denen nach den Worten von Roth vor einem Jahr noch gar keine Rede war, zeigte sich die Bauherrin total glücklich, die richtige Entscheidung getroffen zu haben "damit wir das alles durchziehen können. Ich danke allen und bleibt gesund", schloss Roth ihre kurze Ansprache. Aktuell ist das Knossos, wie alle Restaurants, geschlossen, bietet jedoch einen Abhol- und Lieferservice an.