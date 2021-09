Ton zum geplanten Neubaugebiet "In der Roos" in Gießen verschärft sich

Die Diskussionen um das geplante Neubaugebiet "In der Roos" in Rödgen reißen nicht ab. Archivfoto: Jung

GIESSEN - Verschaukelt. Hintergangen. Eklatantes Versagen. Mit diesen Worten machen die Freien Wähler (FW) sehr deutlich, wie sie zum Umgang der Koalition mit dem geplanten Neubaugebiet "In der Roos" stehen. Erst in dieser Woche hatten Grüne, SPD und "Gießener Linke" im Bauausschuss beschlossen, die Umsetzung der Pläne in Rödgen auszusetzen. Nur das Monitoring und Umsiedeln geschützter Tierarten wollen die Partner laut Antrag fortsetzen. Im Fokus der Kritik von Ortsvorsteherin Elke Victor, Fraktionsvorsitzendem Heiner Geißler und dem Stadtverbandsvorsitzenden Johannes Zippel steht Stadträtin Gerda Weigel-Geilich von den Grünen. "Keiner von uns wollte, dass die 'grüne Lunge In der Roos' ein Baugebiet wird. Es war die damalige Bürgermeisterin und Planungsdezernentin Weigel-Greilich von den Grünen, die den Rödgener Kommunalpolitikern ultimativ erklärte, dass ohne eine 'Innenbebauung' kein weiteres Baugebiet in Gießen-Rödgen genehmigt wird", monieren die Drei. Auf Anfrage äußert sich Weigel-Greilich nicht zur FW-Kritik.

"Großer Schaden"

Grundsätzlich infrage gestellt haben die Koalitionäre die Bebauung der "Roos" im Ausschuss nicht. Aber sie wollen den Ausgang eines sogenannten Normenkontrollverfahrens am Verwaltungsgerichtshof abwarten. Während dieser rechtlichen Überprüfung des Bebauungsplans soll die Umsetzung der Maßnahmen in dem Gebiet weitgehend ausgesetzt werden. "Wir sind der Auffassung, dass dies ein eklatantes Versagen von Stadträtin Weigel-Greilich innerhalb des Magistrates, aber insbesondere im Verhältnis innerhalb der Grünen in der Stadt Gießen ist. (...) Das 'Einknicken' vor den neuen jungen Grünen Mandatsträgern in der Stadtverordnetenversammlung lässt für die Zukunft nichts Gutes erwarten. Die Verlässlichkeit von Kommunalpolitikern und den einmal beschlossenen Maßnahmen hat damit großen Schaden erlitten", rügen die Freien Wähler.

Nur mit dem "Schlucken dieser Kröte" - Innenbebauung im Gebiet "In der Roos" - könne ein weiteres Baugebiet in Rödgen entwickelt werden, habe Weigel-Greilich seinerzeit argumentiert. "Aufgrund dieser Sachzwänge, den vielen Bürgerversammlungen und Ortsbeiratssitzungen und dem zustande gekommenen Kompromiss des Nachfolgers von Weigel-Greilich - Bürgermeister Peter Neidel (CDU) - war es letztlich trotz aller Bedenken zu einer Zustimmung zu diesem Baugebiet gekommen. Mittlerweile hat der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt." Das Baugebiet "In der Roos" jetzt so lange "auf Eis" zu legen, bis das Normenkontrollverfahren abgeschlossen ist, habe für den Stadtteil Rödgen nur Nachteile. Denn die Freien Wähler rechnen damit, dass die alten Konflikte innerhalb der Bürgerschaft neu aufbrechen werden. Die Rödgener Mandatsträger seien teilweise beschimpft worden, weil sie aufgrund der Sachzwänge dem Bebauungsplan "In der Roos" zugestimmt haben. "Damit sind es dann mehr als 45 Jahre ohne ein Baugebiet in Rödgen. Für die bereits zusammengebrochene Infrastruktur dieses Stadtteils ein weiterer herber Rückschlag. Genutzte Chancen sehen anders aus, gerade vor dem Hintergrund der Wohnungsnot in Gießen", resümieren Victor, Geißler und Zippel. "Die SPD-Fraktion steht weiterhin zum Bebauungsplan 'In der Roos'. Wir wollen, dass sich der Stadtteil Rödgen weiter entwickeln kann, und setzen uns auch koalitionsintern dafür ein", erklärt Fraktionsvorsitzender Christopher Nübel. Um jedoch den teilweise im Stadtteil und in der Stadtverordnetenversammlung geäußerten Bedenken Rechnung zu tragen, stimme die SPD mit den Koalitionspartnern dem Antrag von Gigg+Volt zu, die weitere bauliche Umsetzung des B-Plans bis zu einer Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes über den Normenkontrollantrag eines Bürgers gegen den B-Plan auszusetzen.

"Überschaubarer Verzug"

"Die ohnehin vor der baulichen Umsetzung vorzunehmenden artenschutzrechtlichen Maßnahmen und die Grundstücksumlegung nehmen wir jedoch mit unserem Ergänzungsantrag davon aus beziehungsweise führen sie weiter durch, sodass sich der zeitliche Verzug nach unserer Auffassung in Grenzen halten wird", macht Nübel deutlich. Auch die Grünen hielten am Bebauungsplan "In der Roos" fest, bestätigt Fraktionsvorsitzender und Oberbürgermeisterkandidat Alexander Wright. Seine Fraktion wolle den Normenkontrollantrag ebenfalls abwarten, artenschutzrechtliche Maßnahmen und Umlegungsverfahren aber fortsetzen. Wright rechnet wie Nübel mit einem überschaubaren zeitlichen Verzug bei der Entwicklung des Gebiets. Vorsitzender Ali Al-Dailami und seine Fraktion der "Gießener Linken" lassen sich ebenfalls Zeit bis zum Verfahrensausgang. Weil "daraus auch die Nichtigkeit des Baugebietes resultieren könnte und somit ein Rückbau erforderlich werden würde", so Al-Dailami.