"Top 100"-Siegel für Unternehmensberater

Giessen (red). Das Gießener Consulting-Unternehmen "Nachfolgekontor" hat beim Wettbewerb "Top Consultant" mit seiner Beratungsqualität im Mittelstand überzeugt und darf deshalb seit dem 19. Juni das "Top Consultant"-Siegel tragen. Der zum elften Mal ausgetragene Beraterwettbewerb basiert auf einer wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung. Auch die Sonntag Corporate Finance GmbH aus Gießen überzeugte bei der 27. Runde des Innovationswettbewerbs und gehört nun offiziell zu den "Top 100". In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte das Unternehmen in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie "Innovative Prozesse und Organisation", heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Auftrag von "compamedia" untersuchte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) aus Bonn die teilnehmenden Beratungshäuser. Deren Referenzkunden gaben im Rahmen eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens Auskunft: Wie professionell sind die Unternehmensberater aufgetreten? Wie zufriedenstellend war die Beratungsleistung? Welcher Impact resultierte aus der Zusammenarbeit? Entscheidend für eine Auszeichnung ist laut WGMB "eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung".

Das "Nachfolgekontor" gehört nun zu den besten hundert Mittelstandsberatern. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2014 haben sich die Gießener Berater vor allem mit ihrer Expertise im Bereich M&A einen Namen gemacht. Die Experten der Nachfolgekontor GmbH beraten Mittelständler beim Verkauf ihres Unternehmens. Sie sichern Lebenswerke, regeln Unternehmensnachfolgen und schaffen ihren Mandanten eine sorgenfreie Perspektive.

Rund 50 mittelständische Unternehmer berät das 30-köpfige Team der Sonntag Corporate Finance GmbH jedes Jahr beim Verkauf ihrer Firmen. Dabei gehen die Gießener für die Branche unkonventionelle Wege, zum Beispiel bei der Umsetzung des größten Wunsches von verkaufswilligen Firmeninhabern: dass andere nicht davon erfahren sollen, dass sie sich zurückziehen möchten. Genau diesen Wunsch kann das Unternehmen erfüllen. "Wir haben ein anonymes Bieterverfahren entwickelt, bei dem die Teilnehmer nicht wissen, für welche Firma sie bieten", erklärt der Geschäftsführer Patrick Seip. Was in der Branche und auch von manchem konservativen Kunden belächelt oder gar diskreditiert wird, funktioniert in der Praxis hervorragend: Im Schnitt bekommt ein Unternehmer in drei Monaten 15 Angebote, aus denen er das Beste auswählen kann.

Das Management von Sonntag Corporate Finance legt großen Wert auf innovatives Denken in seinem Team, das Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Qualifikationen vereint: Betriebswirtschaftler, Philosophen, Mathematiker, Soziologen und Historiker. Sie alle sind angehalten, unkonventionell und unternehmerisch zu denken und zu handeln. "Wir stellen unsere Prozesse ständig infrage und suchen nach weiterem Verbesserungspotenzial", sagt der Geschäftsführer Julian Will. Ferner will man mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz Prozesse vor allem beim Research beschleunigen. Zahlreiche neue Ideen kommen auch aus dem unternehmenseigenen Start-up Nachfolgekontor GmbH, das sich auf Firmen mit einem kleineren Umsatz spezialisiert hat.