Top-Act bei "Stadt ohne Meer" in Gießen: Bosse im Interview

Nach mehreren Verschiebungen aufgrund der Corona-Pandemie wird das von der Gießener Band OK Kid zum dritten Mal veranstaltete "Stadt ohne Meer"-Festival nun als 2G-Veranstaltung über die Bühne gehen. Zu den Vorkehrungen gehört unter anderem, dass nur genesene oder geimpfte Menschen auf das Gelände dürfen, ein Test reicht nicht. Entsprechende Nachweise müssen vorgezeigt werden. Neu ist auch, dass diesmal an zwei Tagen in der einstigen Public-Viewing-Arena in der Karl-Glöckner-Straße gefeiert und auch gecampt werden kann. Los geht's am heutigen Freitag ab 18.30 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) mit Odd John, Thala, Odd Couple, Layla und Provinz. Zum Abschluss wird um 23.45 Uhr DJ Raffi Balboa auftreten. Am Samstag folgen dann ab 14.30 Uhr (Einlass 12 Uhr) abwechselnd auf zwei Bühnen Levi's Music Project, OK Kid und die Wundertüte, Gadaffi Gals, Mia Morgan, Rapkreation, OG Keemo, Ilgen-Nur, Majan, Fatoni, Drangsal und schließlich Bosse um 22.30 Uhr.

Auf www.stadt-ohne-meer.de sind noch Restkarten erhältlich. (jmo)